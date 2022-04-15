В Пензе три водителя перепутали Фонтанную площадь с парковкой

15.04.2022 | 16:21

В пятницу, 15 апреля, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru пришло сообщение от жителя областного центра, недовольного способом использования территории Фонтанной площади.

«Автовладельцы продолжают ставить свои автомобили, невзирая на то что рядом присутствуют паркинги в «Высшей лиге» и на перекрестке улиц Кураева и Володарского», - пожаловался горожанин.

Мужчина уточнил, что снимки были сделаны 15 апреля в 13:16. На них - BMW (В777ХО/58), Chevrolet (Р808ТМ/58) и «Нива» (Н218ОТ/163), припаркованные на вымощенной плиткой площади параллельно Московской.

Такое поведение водителей пензенец считает недопустимым.