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Автохамы

В Пензе три водителя перепутали Фонтанную площадь с парковкой

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В пятницу, 15 апреля, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru пришло сообщение от жителя областного центра, недовольного способом использования территории Фонтанной площади.

«Автовладельцы продолжают ставить свои автомобили, невзирая на то что рядом присутствуют паркинги в «Высшей лиге» и на перекрестке улиц Кураева и Володарского», - пожаловался горожанин.

Мужчина уточнил, что снимки были сделаны 15 апреля в 13:16. На них - BMW (В777ХО/58), Chevrolet (Р808ТМ/58) и «Нива» (Н218ОТ/163), припаркованные на вымощенной плиткой площади параллельно Московской.

Такое поведение водителей пензенец считает недопустимым.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Ништяк.

Гость||

Тачки - одна галимее другой)))

Гость||
+1

Ну и что такого? если ставить некуда! там все равно никто не ходит!!!!! Сама тыщу раз так делала!

Гость||

А чему удивляться? Больше чем уверен и сегодня там стоят, не эти, так другие

Хромой Гончар||
-1

Если дырявого коня поставили, то и ржавые тазы там в строку.

Гость||

Ждем комментариев по данному поводу начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области полковника полиции

ШМАТКОВА АНТОНА ВИТАЛЬЕВИЧА. Как же так и ни какой реакции. А вдруг это террористы оставили автомобили? Найдутся депутаты и журналисты которые сделают официальный запрос по этому по воду , если начальник не справляется то пусть уходит в отставку.

Гость||

Гость писал(a):

Ну и что такого? если ставить некуда! там все равно никто не ходит!!!!! Сама тыщу раз так делала!
Ходи пешком. Ставь там где есть , например по бухим мостом и пешком.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Автовладельцы продолжают ставить свои автомобили, невзирая на то что рядом присутствуют паркинги в «Высшей лиге» и на перекрестке улиц Кураева и Володарского»
Халява вперёд них родилась, отучают плохо.

Гость||

Гость писал(a):

Ну и что такого? если ставить некуда! там все равно никто не ходит!!!!! Сама тыщу раз так делала!
Логика автобыдла!

Гость||

Гость писал(a):

Ходи пешком. Ставь там где есть , например по бухим мостом и пешком.
Мне удобнее ездить на машине !!! Ставлю я машину там где мне удобно!!!

Гость||

Действительно. Столько свободного места. Грех не воспользоваться. Ещё одно классное место подскажу. Рядом с памятником Ленину на Кирова. Места вагон. Ставьте! Особливо те, кому удобно.

Хромой Гончар||

Гость писал(а):

> Действительно. Столько свободного места. Грех не воспользоваться. Ещё одно

> классное место подскажу. Рядом с памятником Ленину на Кирова. Места вагон.

> Ставьте! Особливо те, кому удобно.

==============================

+100 Одобрямс

Гость||

Гость писал(a):

Ждем комментариев по данному поводу начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области полковника полиции

ШМАТКОВА АНТОНА ВИТАЛЬЕВИЧА. Как же так и ни какой реакции. А вдруг это террористы оставили автомобили? Найдутся депутаты и журналисты которые сделают официальный запрос по этому по воду , если начальник не справляется то пусть уходит в отставку.

Гость писал(a):
Ждем комментариев по данному поводу начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области полковника полиции

ШМАТКОВА АНТОНА ВИТАЛЬЕВИЧА. Как же так и ни какой реакции. А вдруг это террористы оставили автомобили? Найдутся депутаты и журналисты которые сделают официальный запрос по этому по воду , если начальник не справляется то пусть уходит в отставку.

Согласен.

Если Шматков не может навести порядок в самом центре города на Фонтанной площади то пусть подаёт РАПОРТ и валит работать охранником в магаз!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.04.2022 16:58|

А покакать там на бордюре можно? Ну и что такого, если приспичет?

А В ШТАНЫ СЛАБО?)))

Гость||

Хромой Гончар писал(a):

+100 Одобрямс
Мотя! Ты чем весь занимаешься? Поди троллишь агентов ЦРУ на всех форумах. А мог бы дойти до Фонтанной площади и вызвать ДПС на место. Вот чем ты занимаешься?

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Имя: Гость
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