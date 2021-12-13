Водитель из Пензы снял неожиданное появление ВАЗа на ул. Пушкина

Автомобилист из Пензы снял неожиданное появление автомобиля на встречной полосе. Инцидент произошел в воскресенье, 12 декабря, на улице Пушкина. Видеозаписью, на которой зафиксировано нарушение, водитель поделился в городском сообществе во «ВКонтакте».
«Нежданчик», - прокомментировал автор поста.
Владелец видеорегистратора двигался по ул. Пушкина из центра города. Когда он проезжал мимо дома № 1 на ул. Кулакова, навстречу пролетел автомобиль ВАЗ (качество видео не позволяет рассмотреть номер).
В комментариях пользователи высказали несколько догадок, как отечественная легковушка могла оказаться на дороге, предназначенной для одностороннего движения.
«Случайно не поедешь так, старался человек, маневр выполнил, чтобы по этой полосе поехать», - предположила одна из жительниц города.
«Кто-то только что получил права», - решила другая.
«Это норма. Каждый день такое вижу на дорогах», - поделился еще один горожанин.
Несколько человек отметили, что с нарушением едет и автор видео - регистратор фиксирует скорость более 100 км/ч.
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