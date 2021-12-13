Водитель из Пензы снял неожиданное появление ВАЗа на ул. Пушкина

13.12.2021 | 09:14

Автомобилист из Пензы снял неожиданное появление автомобиля на встречной полосе. Инцидент произошел в воскресенье, 12 декабря, на улице Пушкина. Видеозаписью, на которой зафиксировано нарушение, водитель поделился в городском сообществе во «ВКонтакте».

«Нежданчик», - прокомментировал автор поста.

Владелец видеорегистратора двигался по ул. Пушкина из центра города. Когда он проезжал мимо дома № 1 на ул. Кулакова, навстречу пролетел автомобиль ВАЗ (качество видео не позволяет рассмотреть номер).

В комментариях пользователи высказали несколько догадок, как отечественная легковушка могла оказаться на дороге, предназначенной для одностороннего движения.

«Случайно не поедешь так, старался человек, маневр выполнил, чтобы по этой полосе поехать», - предположила одна из жительниц города.

«Кто-то только что получил права», - решила другая.

«Это норма. Каждый день такое вижу на дорогах», - поделился еще один горожанин.

Несколько человек отметили, что с нарушением едет и автор видео - регистратор фиксирует скорость более 100 км/ч.