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Автохамы

Водитель из Пензы снял неожиданное появление ВАЗа на ул. Пушкина

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Автомобилист из Пензы снял неожиданное появление автомобиля на встречной полосе. Инцидент произошел в воскресенье, 12 декабря, на улице Пушкина. Видеозаписью, на которой зафиксировано нарушение, водитель поделился в городском сообществе во «ВКонтакте».

«Нежданчик», - прокомментировал автор поста.

Владелец видеорегистратора двигался по ул. Пушкина из центра города. Когда он проезжал мимо дома № 1 на ул. Кулакова, навстречу пролетел автомобиль ВАЗ (качество видео не позволяет рассмотреть номер).

В комментариях пользователи высказали несколько догадок, как отечественная легковушка могла оказаться на дороге, предназначенной для одностороннего движения.

«Случайно не поедешь так, старался человек, маневр выполнил, чтобы по этой полосе поехать», - предположила одна из жительниц города.

«Кто-то только что получил права», - решила другая.

«Это норма. Каждый день такое вижу на дорогах», - поделился еще один горожанин.

Несколько человек отметили, что с нарушением едет и автор видео - регистратор фиксирует скорость более 100 км/ч.

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Гость||

Рубрика "Базарные тёрки". Он сказал, она повторила, третий предположил...

Гость||

Ну все умные, опытные, разговорились.

Гость||

Кажется я его знаю, это с нашего двора, Кузявенький кличка.

Гость||

тренируется

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Нежданчик», - прокомментировал автор поста.
прям в штанцы по аккуратнее надо быть.

Гость||

Потенциальные жертвы ДТП и нарушители ПДД какие могут быть у вас нежданчики. На дороги все предсказуемо.

Гость||

Петух как бушует!

Гость||

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ. ЭТО Я БЫЛ. Я ПРОСТО ТАКОЙ ДУРАЧОК, НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ.

Имя: Гость
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