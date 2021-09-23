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Автохамы

В Пензе водитель повернул на ул. Мира с нарушением правил

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Горожанин прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» видео с маневром водителя на пересечении улиц Ленинградской и Мира.

Автомобилист, управлявший Volkswagen с госномером Р053КХ/58, так спешил, что не стал тормозить на перекрестке на желтый сигнал светофора. Кроме того, он совершил поворот налево из крайнего правого ряда.

Кадры были сделаны в четверг, 23 сентября, в 9:10.

Ранее видео с водителем, тоже не обращающим внимание на сигналы светофора, сделали в центре Пензы, на пересечении улиц Бакунина и Кирова. Шофер за рулем маршрутного такси № 13 проехал на красный свет перед носом готовившихся выйти на пешеходный переход людей. К счастью, обошлось без ДТП.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кадры были сделаны в четверг, 23 сентября, в 9:10.
Свежачок.

penzainform.ru писал(a):

Автомобилист, управлявший Volkswagen с госномером Р053КХ/58, так спешил, что не стал тормозить на перекрестке на желтый сигнал светофора. Кроме того, он совершил поворот налево из крайнего правого ряда.
ДПС ГИБДД может задержать этого горе-водилу тёпленьким прямо сегодня.

Гость||

Нет там рядов. Просто прутся в два ряда. А на желтый - попал, это да.

Гость||

Гость писал(a):

Нет там рядов.
Ты слепой.

Гость||

Гость писал(a):

Нет там рядов. Просто прутся в два ряда. А на желтый - попал, это да.
При повороте налево водитель ОБЯЗАН занять соответствующее крайнее положение.

Гость||

И еще. При определении количества полос на проезжей части водителю нужно учитывать ширину проезжей части и габариты ТС, а также необходимые интервалы между ними (п. 9.1). При этом следует исходить из того, что ширина полосы должна быть достаточна для движения автомобилей в один ряд (п. 1.2). Любой не умалишенный поймет, что там две полосы.

Гость||

а что творится на перекрестке Ростовская-Терновского.

там 99% водителей, едущих со стороны СК поворачивают налево из правого ряда, и 50% из них прут уже на красный.

А ГИБДД это глубоко пофиг.

Написал им на сайт заявление - пришла отписка.

Гость||

Гость писал(a):

Нет там рядов. Просто прутся в два ряда.
это не освобождает от обязанности занять ЛЕВОЕ в этом ряду перед поворотом!

Гость||

На ставского / пушкина таких орлов по несколько за раз проезжает.

Гость||

Гость писал(a):

а что творится на перекрестке Ростовская-Терновского.

там 99% водителей, едущих со стороны СК поворачивают налево из правого ряда, и 50% из них прут уже на красный.

А ГИБДД это глубоко пофиг.

Написал им на сайт заявление - пришла отписка.

по уму с учетом трафика там нужно знак повесить "с левого ряда только налево, с правого - во всех направлениях". иначе пробка никуда там не денется

Гость||

Гость писал(a):

это не освобождает от обязанности занять ЛЕВОЕ в этом ряду перед поворотом!
Разметка есть, одна полоса, все остальное домыслы.

Гость||

Гость писал(a):

Разметка есть, одна полоса, все остальное домыслы.
Твои домыслы - да.

Имя: Гость
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