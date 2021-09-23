В Пензе водитель повернул на ул. Мира с нарушением правил

23.09.2021 | 10:01

Горожанин прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» видео с маневром водителя на пересечении улиц Ленинградской и Мира.

Автомобилист, управлявший Volkswagen с госномером Р053КХ/58, так спешил, что не стал тормозить на перекрестке на желтый сигнал светофора. Кроме того, он совершил поворот налево из крайнего правого ряда.

Кадры были сделаны в четверг, 23 сентября, в 9:10.

Ранее видео с водителем, тоже не обращающим внимание на сигналы светофора, сделали в центре Пензы, на пересечении улиц Бакунина и Кирова. Шофер за рулем маршрутного такси № 13 проехал на красный свет перед носом готовившихся выйти на пешеходный переход людей. К счастью, обошлось без ДТП.