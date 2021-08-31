В центре Пензы водитель маршрутки не стал тормозить на красный свет

В объектив камеры пензенца попало маршрутное такси № 13, водитель которого пренебрег правилами дорожного движения. Кадры были сделаны на пересечении улиц Бакунина и Кирова и появились в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 31 августа.
На кадрах - оживленный перекресток рядом с ЦУМом. Когда для пешеходов загорается зеленый свет, прямо перед готовящимся выйти на зебру автором ролика проносится маршрутка с госномером О181ХХ/58. Ее торопливый водитель проигнорировал светофор.
Пензенцы нередко делятся видео, на которых запечатлено, как водители общественного транспорта нарушают правила дорожного движения. Так, 21 июля шофер автобуса № 82с повернул с улицы Чехова на Суворова на запрещающий сигнал светофора.
21 июля другой горожанин запечатлел нарушение правил водителем автобуса № 130 в микрорайоне Арбеково. Шофер для поворота с Тернопольской улицы на проспект Строителей перестроился из крайней правой полосы, не стал уступать проезжую часть транспорту, в итоге едва не случилось столкновение.
Видео Саши Смирнова, vk.com/penza.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
На представленном видео не показано, что ТС въезжает на перекресток на запрещающий.