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Автохамы

В центре Пензы водитель маршрутки не стал тормозить на красный свет

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В объектив камеры пензенца попало маршрутное такси № 13, водитель которого пренебрег правилами дорожного движения. Кадры были сделаны на пересечении улиц Бакунина и Кирова и появились в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 31 августа.

На кадрах - оживленный перекресток рядом с ЦУМом. Когда для пешеходов загорается зеленый свет, прямо перед готовящимся выйти на зебру автором ролика проносится маршрутка с госномером О181ХХ/58. Ее торопливый водитель проигнорировал светофор.

Пензенцы нередко делятся видео, на которых запечатлено, как водители общественного транспорта нарушают правила дорожного движения. Так, 21 июля шофер автобуса № 82с повернул с улицы Чехова на Суворова на запрещающий сигнал светофора.

21 июля другой горожанин запечатлел нарушение правил водителем автобуса № 130 в микрорайоне Арбеково. Шофер для поворота с Тернопольской улицы на проспект Строителей перестроился из крайней правой полосы, не стал уступать проезжую часть транспорту, в итоге едва не случилось столкновение.

Видео Саши Смирнова, vk.com/penza.

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Гость||

На представленном видео не показано, что ТС въезжает на перекресток на запрещающий.

Гость||

Маршрутки надо ликвидировать!

Гость||

Надо развивать нормальный общественный транспорт - троллейбусы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенцы нередко делятся видео, на которых запечатлено, как водители общественного транспорта нарушают правила дорожного движения.
Маршрутки НЕ общественный транспорт. Маршрутки - это крематории на колёсах.

Имя: Гость
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