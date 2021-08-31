В центре Пензы водитель маршрутки не стал тормозить на красный свет

31.08.2021 | 14:44

В объектив камеры пензенца попало маршрутное такси № 13, водитель которого пренебрег правилами дорожного движения. Кадры были сделаны на пересечении улиц Бакунина и Кирова и появились в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 31 августа.

На кадрах - оживленный перекресток рядом с ЦУМом. Когда для пешеходов загорается зеленый свет, прямо перед готовящимся выйти на зебру автором ролика проносится маршрутка с госномером О181ХХ/58. Ее торопливый водитель проигнорировал светофор.

Пензенцы нередко делятся видео, на которых запечатлено, как водители общественного транспорта нарушают правила дорожного движения. Так, 21 июля шофер автобуса № 82с повернул с улицы Чехова на Суворова на запрещающий сигнал светофора.

21 июля другой горожанин запечатлел нарушение правил водителем автобуса № 130 в микрорайоне Арбеково. Шофер для поворота с Тернопольской улицы на проспект Строителей перестроился из крайней правой полосы, не стал уступать проезжую часть транспорту, в итоге едва не случилось столкновение.

Видео Саши Смирнова, vk.com/penza.