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Автохамы

На ул. Калинина водитель автобуса проехал по встречной полосе

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В объектив видеорегистратора пензенского автомобилиста попал автобус, следовавший по маршруту № 54, водитель которого нарушил правила на улице Калинина.

Кадры, сделанные в 17:21 14 сентября, появились в социальной сети «ВКонтакте».

Автор видео направлялся по Калинина в сторону ее пересечения с улицей Чкалова. Медленная скорость транспорта, видимо, не устраивала водителя автобуса с госномером Р519НК/58. Он пересек сплошную линию и обогнал машины по полосе встречного движения.

Спешка дала о себе знать: в остановочный карман шоферу пришлось заехать, вырулив с левой полосы движения и вклинившись перед троллейбусом.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» появился ролик с водителем маршрутки, который, поворачивая с улицы Лермонтова на Кирова, проехал через зебру на запрещенный сигнал светофора. При этом он едва не сбил женщину с коляской.

Видео vk.com/avtohampenza.

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Гость||

Ну и что? В Пензе всё равно ГАИ нет и наказания таким водителям не будет

Гость||

66 и 54 автобусы - верблюды и слоны им до фонаря на пдд

Имя: Гость
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