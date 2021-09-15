Заплутавшему на улице Урицкого водителю выписали штраф

15.09.2021 | 16:22

В Пензе привлекли к ответственности очередного нарушителя правил дорожного движения. Информация об этом поступила в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» в среду, 15 сентября.

Месяц назад, 15 августа, в рубрике «Автохамы» на портале появился материал о водителе Hyundai Solaris с мордовскими номерами, который не разобрался с правилами в Пензе.

На улице Урицкого он вырулил навстречу потоку машин, намереваясь заехать на Измайловский путепровод, чем создал аварийную ситуацию.

«Сотрудниками Госавтоинспекции проведена проверка, в ходе которой личность водителя была установлена. Им оказался мужчина 1976 года рождения. В отношении него составлен административный материал по ч. 2 ст.12.16 КоАП РФ (поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги)», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере 1 000 рублей.