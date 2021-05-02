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Автохамы

В Пензе водитель проехался по пешеходной зоне ул. Московской

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В Пензе в объектив камеры попал водитель, решивший проехать по пешеходной зоне Московской улицы.

Ролик появился в YouTube в субботу, 1 мая. На кадрах - автомобиль Mercedes с госномером Р008УК/58. Водитель, видимо стоявший на парковке у ТЦ «Арбат», проезжает по пешеходной части Московской и поворачивает на улицу Максима Горького.

Комментировавший кадры пользователь отметил, что однажды ему тоже пришлось выезжать с данной стоянки с нарушением правил.

«Заставили всю микропарковку. И еще таксист стукнул на въезде другого таксиста», - пояснил он.

Ранее проезд по пешеходной зоне зафиксировали в микрорайоне Арбеково. 30 марта молодой водитель ВАЗа превратил тротуар вдоль колледжа информационных технологий в проезжую часть.

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Гость||

Не жаловаться надо было,а оказать содействие.Показать жестами что проезд свободен.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Заставили всю микропарковку. И еще таксист стукнул на въезде другого таксиста
Очередной факт неграмотности горадминистрации! Платные парковки в городе нужно искоренять и организовывать бесплатные парковочные зоны и парковочные карманы, тем более территория позволяет!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе в объектив камеры попал водитель, решивший проехать по пешеходной зоне Московской улицы.
И что, у нас губернатор и главный поп области тоже ездили по пешеходной зоне московской, их не привлекли! Значит это не нарушение правил ПДД!

Гость||

***Платные парковки в городе нужно искоренять и организовывать бесплатные парковочные зоны и парковочные карманы, тем более территория позволяет!***

Территория позволяет разбить газон, поставить вазоны с сезонными цветам ,разместить малые архформы,скамейки, тенты,перголы. Городская прогулочная рекреационная зона место отдыха горожан, а точка хранения личных автомобилей.

Цивилизованные города могут себе позволить иметь шикарный автопарк ,но нигде вам не позволят оставить на всеобщее обозрение вашу жоповозку.

Гость||

ну давайте говорить своими словами, не водитель, а кусок дерьма

Гость||

Ну если в центре так нарушают, то страшно подумать о беспределе на окраине, в каком нибудь шуисте

Имя: Гость
Комментарий:

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