В Пензе водитель проехался по пешеходной зоне ул. Московской

02.05.2021 | 11:55

В Пензе в объектив камеры попал водитель, решивший проехать по пешеходной зоне Московской улицы.

Ролик появился в YouTube в субботу, 1 мая. На кадрах - автомобиль Mercedes с госномером Р008УК/58. Водитель, видимо стоявший на парковке у ТЦ «Арбат», проезжает по пешеходной части Московской и поворачивает на улицу Максима Горького.

Комментировавший кадры пользователь отметил, что однажды ему тоже пришлось выезжать с данной стоянки с нарушением правил.

«Заставили всю микропарковку. И еще таксист стукнул на въезде другого таксиста», - пояснил он.

Ранее проезд по пешеходной зоне зафиксировали в микрорайоне Арбеково. 30 марта молодой водитель ВАЗа превратил тротуар вдоль колледжа информационных технологий в проезжую часть.