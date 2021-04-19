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Автохамы

В Пензе водитель нарушил правила ради покупки мороженого

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В понедельник, 19 апреля, горожанка прислала в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» фотофакт нарушения правил парковки на Экспериментальной улице.

Водитель автомобиля «Лада» с госномером О669УС/58 оставил свою машину на тротуаре у дома № 7.

Снимки горожанка сделала 17 апреля около 8:30.

«Недалеко есть стоянка у ТЦ «Планета Земля». Данный водитель не захотел тратить свое время и бросил вот так свое авто и пошел за мороженым. Это просто хамство», - отметила женщина.

Ранее в объектив камеры пензенца попали водители, не ставшие пользоваться услугами платной стоянки. Свои машины они припарковали на обновленной Фонтанной площади.

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Гость||

Горожанка в теле, похож. Места не хватило

Гость||

Теперь водитель знает, где ты живёшь, стукачок.

Гость||

Гость писал(a):

Теперь водитель знает, где ты живёшь, стукачок.
И что? Кого и кем ты собрался пугать, дурачок?

Гость||

А что еще ждать от белой приоры с тонировкой?

Гость писал(a):

Теперь водитель знает, где ты живёшь, стукачок.
И что дальше? Штанишки только с подворотиком закатит и пойдет лицо бить? :))

Имя: Гость
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