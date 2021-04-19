В Пензе водитель нарушил правила ради покупки мороженого

19.04.2021 | 12:54

В понедельник, 19 апреля, горожанка прислала в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» фотофакт нарушения правил парковки на Экспериментальной улице.

Водитель автомобиля «Лада» с госномером О669УС/58 оставил свою машину на тротуаре у дома № 7.

Снимки горожанка сделала 17 апреля около 8:30.

«Недалеко есть стоянка у ТЦ «Планета Земля». Данный водитель не захотел тратить свое время и бросил вот так свое авто и пошел за мороженым. Это просто хамство», - отметила женщина.

Ранее в объектив камеры пензенца попали водители, не ставшие пользоваться услугами платной стоянки. Свои машины они припарковали на обновленной Фонтанной площади.