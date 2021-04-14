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Автохамы

«ВИП-парковка»: в Пензе водители оставили машины у фонтана

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В Пензе водители трех иномарок выбрали местом стоянки обновленную Фонтанную площадь. Фотофакт нарушения правил парковки прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» горожанин.

В объектив его камеры попали автомобили Mitsubishi с госномером Р301ТТ/58, Toyota - С104НН/58 и Mercedes - С225АС/58. Своих «железных коней» владельцы оставили на площади у пересечения улиц Московской и М. Горького.

Снимки, по словам автора, были сделаны 14 апреля в 9:57.

Недостаток бесплатных парковочных мест в центре Пензы, видимо, заставляет автомобилистов искать нестандартные выходы из ситуации. Так, стоянка на Фонтанной площади «действовала» и в 2016 году. Горожане назвали ее ВИП-парковкой «У фонтана».

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Гость||

Где же хваленые шары из супербетона?

Гость||

почему нет эвакуатора????????? какие либо службы вообще работают?

Гость||

забрать эвакуатором и отвести под пресс

Гость||

И что? Кому они помешали?

Гость||

Гость писал(a):

Где же хваленые шары из супербетона?
Лопнули шары.

Гость||

Гость писал(a):

И что? Кому они помешали?
отдыхающим людям, там не место этому автохламу

Гость||

Гость писал(a):

И что? Кому они помешали?
Дурачку негоже вопросы задавать.

Гость||

В городе вообще есть власть?

Гость||

Будет ли реакция Управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области?

Гость||

Будет ли реакция Администрации города Пензы?

Гость||

Будет ли реакция Врио Губернатора Пензенской области Олега Мельниченко?

Гость||

Куда смотрит Андрей Лузгин?

Гость||

Шины проколоть и стекла разбить! Сразу наглеть перестанут!

Гость||

Кризис! На продукты денег нет! Откуда столько машин в городе???

Гость||

Гость писал(a):

Кризис! На продукты денег нет!
У тебя нет, потому что ты дурачек?

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
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