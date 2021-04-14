«ВИП-парковка»: в Пензе водители оставили машины у фонтана

14.04.2021 | 12:55

В Пензе водители трех иномарок выбрали местом стоянки обновленную Фонтанную площадь. Фотофакт нарушения правил парковки прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» горожанин.

В объектив его камеры попали автомобили Mitsubishi с госномером Р301ТТ/58, Toyota - С104НН/58 и Mercedes - С225АС/58. Своих «железных коней» владельцы оставили на площади у пересечения улиц Московской и М. Горького.

Снимки, по словам автора, были сделаны 14 апреля в 9:57.

Недостаток бесплатных парковочных мест в центре Пензы, видимо, заставляет автомобилистов искать нестандартные выходы из ситуации. Так, стоянка на Фонтанной площади «действовала» и в 2016 году. Горожане назвали ее ВИП-парковкой «У фонтана».