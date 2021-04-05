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Автохамы

Шишка какая-нибудь: водитель Toyota нарушил правила на ул. Антонова

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Горожанин прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» видеофакт нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля Toyota в микрорайоне ГПЗ.

Кадры были сделаны в 8:47 1 апреля на улице Антонова.

Владелец видеорегистратора вместе с другими автомобилистами, двигавшимися в сторону улицы Измайлова, остановился на запрещающий сигнал светофора у магазина «Атак». Однако водитель Toyota с госномером Р005РР/58 не стал ждать и объехал затор по встречной полосе. Для этого он пересек двойную сплошную.

«С такими номерами по-любому шишка какая-нибудь», - отметил автор видео.

Ранее в Сети появились кадры с аналогичным нарушением. Ролик был сделан вечером 1 апреля. На путепроводе в районе улицы Беляева водитель легковушки решил объехать пробку по полосе встречного движения. Автомобилиста, стремившегося как можно скорее миновать развязку, не остановило даже существование отбойников.

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Гость||

почемук он не оштрафовал и не лишен управлением транспортным средством?????????

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«С такими номерами по-любому шишка какая-нибудь», - отметил автор видео.
Скорее очередной дурачок.

Гость||

Прокурорам и судьям ПДД не указ.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«С такими номерами по-любому шишка какая-нибудь», - отметил автор видео.
Тебя по камерам вычислят и приедут с обыском.

Гость||

Местный знать,отнеситесь с пониманием.

Гость||

Гость писал(a):

Прокурорам и судьям ПДД не указ.
Что-то их много как развелось.

Гость||

Отвечайте за себя! Других ловить, судить не надо. Для этого есть соответствующие службы.

Гость||

Гость писал(a):

Отвечайте за себя! Других ловить, судить не надо. Для этого есть соответствующие службы.
Эти службу ездят пьяные и людей убивают. Снимайте и публикуйте. Это коллективная безопасность. Вы поступаете ответственно. Молодцы!!!

Гость||

Гость писал(a):

Эти службу ездят пьяные и людей убивают. Снимайте и публикуйте. Это коллективная безопасность. Вы поступаете ответственно. Молодцы!!!
Поддерживаю+++++

Гость||

Гость писал(a):

Эти службу ездят пьяные и людей убивают. Снимайте и публикуйте. Это коллективная безопасность. Вы поступаете ответственно. Молодцы!!!
Это бестолку! Только когда нибудь сами попадетесь, например вас подрежут и наедете на сплошную, пришлет видео, такой же ответственный и вас прав лишат. Ни в коем случае не оправдываю ..., ехавшего по встречке.

Гость||

Гость писал(a):

Прокурорам и судьям ПДД не указ.

Что-то их много как развелось

Правильно сделал. Не бойся эту нечесть прокурорскую. Отлично снято.

Гость||

Понос у него просто. Ну или на свидание со своим парнем торопился)

Гость||

Гость писал(a):

Это бестолку! Только когда нибудь сами попадетесь, например вас подрежут и наедете на сплошную, пришлет видео, такой же ответственный и вас прав лишат
Либо ты раб по жизни, трясешься весь, либо гонщик безбашенный. И в том и в другом случае по.. на тебя.

Гость||

Ещё Некрасов писал: У сильного,всегда бессильный виноват.

Гость||

За "красивыми номерами" надо присматривать, это точно.

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Имя: Гость
Комментарий:

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