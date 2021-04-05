Шишка какая-нибудь: водитель Toyota нарушил правила на ул. Антонова

05.04.2021 | 11:16

Горожанин прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» видеофакт нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля Toyota в микрорайоне ГПЗ.

Кадры были сделаны в 8:47 1 апреля на улице Антонова.

Владелец видеорегистратора вместе с другими автомобилистами, двигавшимися в сторону улицы Измайлова, остановился на запрещающий сигнал светофора у магазина «Атак». Однако водитель Toyota с госномером Р005РР/58 не стал ждать и объехал затор по встречной полосе. Для этого он пересек двойную сплошную.

«С такими номерами по-любому шишка какая-нибудь», - отметил автор видео.

Ранее в Сети появились кадры с аналогичным нарушением. Ролик был сделан вечером 1 апреля. На путепроводе в районе улицы Беляева водитель легковушки решил объехать пробку по полосе встречного движения. Автомобилиста, стремившегося как можно скорее миновать развязку, не остановило даже существование отбойников.