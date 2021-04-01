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Автохамы

В Терновке Porsche Cayenne припарковали на пешеходной дорожке

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В среду, 31 марта, в рубрику «Автохамы» обратилась жительница Пензы, которую возмутило поведение водителя дорогой иномарки.

В 18:07 того же дня женщина увидела Porsche Cayenne (госномер О700МЕ/58), припаркованный на тротуаре на улице Терновского.

«Автомобиль стоит на пешеходной зоне, когда рядом парковка возле «Терновского куста». Затруднен проход с коляской», - пожаловалась пензячка.

Аналогичные случаи в Пензе уже были. Так, осенью 2019 года горожанина возмутил поступок водителя автомобиля Lexus, который припарковал иномарку с красивыми номерами напротив здания бывшего Дома офицеров на Ленинградской улице.

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Гость||

Достоин?

Гость||

Это вам не старая девятка.

Гость||

крутая тачка и номера крутые.молодец водятел. задови их всех

Гость||

Гость писал(a):

Это вам не старая девятка.
а какая разница??????? гвоздем кто то проведет или шины подспустит, одинаковый эффект

Гость||

Гость писал(a):

молодец водятел.
да петух он гамбургский а не водятел

Гость||

Сразу видно нужный обществу и власти гражданин, а не какой то отщепенец с мировоззрением чуждым большинства "россеян".

Гость||

Это гавно стоит 650тыщ,они не кому не нужны и номер свиной.

Гость||

Гость писал(a):

Это гавно стоит 650тыщ,они не кому не нужны и номер свиной.
люди ау дюди, какая разница сколько он стоит, он бентли последней модификации, он нарушитель пдд, эвакуатор в помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! по закону или без закона от жителей

Гость||

Гость писал(a):

а какая разница??????? гвоздем кто то проведет или шины подспустит, одинаковый эффект
Ради антиреса, подспусти колёсика али ЛКП попорти, ты думаешь табе не найдут, али статьи не подыщут?

Радуйся что "присядешь", а не на бабки попадёшь, таких как ты не робин гудами, а экстремистами при современном режиме кличут.

Гость||

И чо, как ту девятку на тротуаре, в течении дня найдут и штрафанут? Ну-ну... Как там говорил Станиславский?

Гость||

Гость писал(a):

ты думаешь табе не найдут, али статьи не подыщут?
не найдут, по камерам только и то сложновато идентифицировать, а по мне лучше эвакуатор, это нарушение пдд, обязаны этот автохлам убрать на штрафстоянку

Гость||

В Пензе с эвакуаторами проблема?

Гость||

Город деревенский, нравы у людей точно такие же. Заехать на тротуар ко входу в магазин? Нуачо!

Гость||

на штраф стоянку этот мусор

Гость||

с такими номерами, да еще и на кайене, точно можно забыть о пдд)

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след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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