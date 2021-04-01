В Терновке Porsche Cayenne припарковали на пешеходной дорожке

01.04.2021 | 09:44

В среду, 31 марта, в рубрику «Автохамы» обратилась жительница Пензы, которую возмутило поведение водителя дорогой иномарки.

В 18:07 того же дня женщина увидела Porsche Cayenne (госномер О700МЕ/58), припаркованный на тротуаре на улице Терновского.

«Автомобиль стоит на пешеходной зоне, когда рядом парковка возле «Терновского куста». Затруднен проход с коляской», - пожаловалась пензячка.

Аналогичные случаи в Пензе уже были. Так, осенью 2019 года горожанина возмутил поступок водителя автомобиля Lexus, который припарковал иномарку с красивыми номерами напротив здания бывшего Дома офицеров на Ленинградской улице.