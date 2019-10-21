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Автохамы | Пензенец сфотографировал Lexus на тротуаре у бывшего Дома офицеров

21.10.2019|13:12
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Жителя Пензы возмутил поступок водителя автомобиля Lexus, который припарковал иномарку с красивыми номерами напротив здания бывшего Дома офицеров на Ленинградской улице.

Горожанин сфотографировал транспортное средство нарушителя 19 октября в 12:19. На кадрах видно, что авто стоит на пешеходной дорожке.

«Очередные три топора (госномер М777ЕА/58), как бы говорящие: «Я хозяин жизни, расступись, холопы!» - так прокомментировал автор фото свой снимок.

2 сентября жительница Пензы заметила во дворе на улице Ленинградской автомобиль Mazda с госномером М555ЕН/58, водитель которого нарушил правила парковки.

Фото n0trustn01, www.instagram.com.

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Гость|21.10.2019 13:18|

смывку краски ему на капот!

Гость|21.10.2019 13:26|

А я считаю так, если он смог заработать и неважно каким образом на такой транспорт, пусть ведет себя и так в том числе, парковка аккуратная, а налогов он заплатил уже не на одно парковочное место. А голь перекатная которая его критикует, живет за счет таких людей их работы и идей, смывку краски пусть выпьет самостоятельно.

Гость|21.10.2019 13:27|

Научились дурачки фотографировать на телефончики,весь лоб расшибут,дегенераты.

Гость|21.10.2019 13:29|

Крутая тачка и номера крутые.. Молодец хозяин авто.. А эти пешкотрапы пусть завидуют с дешёвого телефона

Гость|21.10.2019 13:36|

скажи это ему в глаза, водитель же подойдет к авто в течении дня, он досегаем, хам комментатор - это трус )))

Гость|21.10.2019 13:37|

Гость писал(a):

А голь перекатная которая его критикует, живет за счет таких людей их работы и идей, смывку краски пусть выпьет самостоятельно.
Обычно наоборот - обладатели авто дорогих марок и красивых номеров живут за счет труда простых людей, которым ничего не платят за него.

Гость|21.10.2019 13:39|

Гость писал(a):

обладатели авто дорогих марок и красивых номеров живут за счет труда простых
Человек, который ворочает большими делами, имеет некоторое право и на поблажки, я считаю.

Гость|21.10.2019 13:53|

А я считаю это это просто хам и ушлепок и никими правами отдельными такие не что пользоваться не должны но и основных им поменьше после такого поведения. Встретитл бы плюнул в рыло

Гость|21.10.2019 13:57|

Подрядчик приехал?... .

Гость|21.10.2019 14:01|

Это Юнармия их собирается защищать?

Гость|21.10.2019 14:09|

Гость писал(a):

смывку краски ему на капот!
Ну наконец то ты появился. Давно тебя не было, я беспокоится стал.

Гость|21.10.2019 14:13|

Ух сколько вас тут готовых подлизнуть ж..у хозяину лексуса...

Гость|21.10.2019 14:15|

Гость писал(a):

А я считаю это это просто хам и ушлепок и никими правами отдельными такие не что пользоваться не должны но и основны

Когда секретари парткомов-профкомов там машины ставили про советской власти, никто пискнуть не смел.

Гость|21.10.2019 14:16|

тебе дурачку точно расшибу,а этому ублюдку, с его баблом,маслину промеж глаз и пусть несут вперёд ножками.

Гость|21.10.2019 14:27|

penzainform.ru писал(a):

«Я хозяин жизни, расступись, холопы!» - так прокомментировал автор фото свой снимок.
Молодец, автор снимка, всё правильно сообразил!

Имя: Гость
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