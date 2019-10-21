21.10.2019 | 13:12

Жителя Пензы возмутил поступок водителя автомобиля Lexus, который припарковал иномарку с красивыми номерами напротив здания бывшего Дома офицеров на Ленинградской улице.

Горожанин сфотографировал транспортное средство нарушителя 19 октября в 12:19. На кадрах видно, что авто стоит на пешеходной дорожке.

«Очередные три топора (госномер М777ЕА/58), как бы говорящие: «Я хозяин жизни, расступись, холопы!» - так прокомментировал автор фото свой снимок.

2 сентября жительница Пензы заметила во дворе на улице Ленинградской автомобиль Mazda с госномером М555ЕН/58, водитель которого нарушил правила парковки.

Фото n0trustn01, www.instagram.com.