Пензенский водитель испытал на прочность плитку в сквере Славы

В Пензе обновленный сквер Славы стал местом парковки для автомобиля Mitsubishi. Соответствующие кадры появились на видеохостинге YouTube в воскресенье, 13 сентября.
«Испытания новой плитки», - назвал свой ролик автор.
Его «героем» стала иномарка с госномером Р472АЕ/58, оставленная владельцем в пешеходной зоне.
В конце июля в Кузнецке два автомобилиста тоже испытали на прочность новую плитку. Местом парковки для Lexus и Infiniti стал тротуар у дома № 45 на Комсомольской улице, вымощенный на средства 100-миллионного гранта.
Видео пользователя ЖИТЬ как в ПЕНЗЕ, www.youtube.com.
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походу у водилы задница тяжелая ножки не могут её волочить.