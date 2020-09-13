Пензенский водитель испытал на прочность плитку в сквере Славы

13.09.2020 | 13:14

В Пензе обновленный сквер Славы стал местом парковки для автомобиля Mitsubishi. Соответствующие кадры появились на видеохостинге YouTube в воскресенье, 13 сентября.

«Испытания новой плитки», - назвал свой ролик автор.

Его «героем» стала иномарка с госномером Р472АЕ/58, оставленная владельцем в пешеходной зоне.

В конце июля в Кузнецке два автомобилиста тоже испытали на прочность новую плитку. Местом парковки для Lexus и Infiniti стал тротуар у дома № 45 на Комсомольской улице, вымощенный на средства 100-миллионного гранта.

Видео пользователя ЖИТЬ как в ПЕНЗЕ, www.youtube.com.