Пензенец пожаловался на маневр машины с самарскими номерами

05.11.2020 | 11:27

Житель Пензы стал свидетелем опасного маневра, предпринятого водителем автомобиля Hyundai с госномерами Самарского региона. Инцидент произошел на пересечении проспекта Строителей с улицей Лозицкой вечером 30 октября.

Нарушение ПДД зафиксировал видеорегистратор. Читатель портала PenzaInform.ru прислал запись в редакцию.

«На выезде с Лозицкой знак 4.1.2 «Движение направо». Ну ладно, там две полосы направо нарисованы, и водители встраиваются в среднюю полосу, но это происходит чуть дальше. Данный водитель решил, что уже достаточно подождал и сорвался с места по диагонали навстречу нашему потоку», - прокомментировал произошедшее автор видео.

Hyundai с госномером Х438МХ/163 выехал наперерез автомобилям, движущимся из центра города, и уехал в противоположном направлении.

«Загибаем пальцы: нарушение требований знака, нарушение разметки, движение во встречном направлении и нововведение - «опасное» вождение, которое прямо вытекает из предыдущих пунктов», - резюмировал автомобилист.