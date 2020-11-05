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Автохамы

Пензенец пожаловался на маневр машины с самарскими номерами

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Житель Пензы стал свидетелем опасного маневра, предпринятого водителем автомобиля Hyundai с госномерами Самарского региона. Инцидент произошел на пересечении проспекта Строителей с улицей Лозицкой вечером 30 октября.

Нарушение ПДД зафиксировал видеорегистратор. Читатель портала PenzaInform.ru прислал запись в редакцию.

«На выезде с Лозицкой знак 4.1.2 «Движение направо». Ну ладно, там две полосы направо нарисованы, и водители встраиваются в среднюю полосу, но это происходит чуть дальше. Данный водитель решил, что уже достаточно подождал и сорвался с места по диагонали навстречу нашему потоку», - прокомментировал произошедшее автор видео.

Hyundai с госномером Х438МХ/163 выехал наперерез автомобилям, движущимся из центра города, и уехал в противоположном направлении.

«Загибаем пальцы: нарушение требований знака, нарушение разметки, движение во встречном направлении и нововведение - «опасное» вождение, которое прямо вытекает из предыдущих пунктов», - резюмировал автомобилист.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Сейчас набегут адепты правила #никомунепомешал или сердобольные "водила из другого региона устал и спешит поскорее отдохнуть".

Гость||

Если уж задело ,аккуратненько бампером по обоим дверям,а так ,проехал,да и хрен с ним.

Гость||

Можно его натянуть на выезд на встречку. Ладно сходу нарушил никому не помешал, а тут дерзкое нарушение. На хрена такие риски, проехал 200м и развернулся... Понос что ли?

Гость||

Да бухой пади

Гость||

АЛЕЕЕЕНЬ...

Имя: Гость
Комментарий:

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