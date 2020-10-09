Водитель Нyundai повернул через сплошную у ТЦ «Олимп»

09.10.2020 | 11:17

Автомобилист из Пензы стал свидетелем нарушения ПДД, допущенного другим водителем. Инцидент произошел в четверг, 8 октября, в микрорайоне Арбеково.

«Проспект Строителей, возле ТЦ «Олимп», 16:45. Водитель Нyundai Solaris (регистрационный номер Р518РК/58. - Прим. ред.) проигнорировал требования знака и сплошную разметку и поехал на левый поворот», - описал увиденное мужчина.

Видеозапись, которая служит доказательством нарушения, он прислал в редакцию портала PenzaInform.ru. Случившееся глубоко возмутило горожанина.

«Жена и подросший ребенок права хотят. Я говорю им, что нужно учиться, экзамены сдавать, чтобы ПДД знать. Глядя на таких ездунов, они не могут меня понять: «Ну вот ведь водитель явно не учился и экзаменов не сдавал, а даже мы знаем, что тут нельзя поворачивать», - процитировал мужчина разговор с родными.