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Автохамы

Водитель Нyundai повернул через сплошную у ТЦ «Олимп»

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Автомобилист из Пензы стал свидетелем нарушения ПДД, допущенного другим водителем. Инцидент произошел в четверг, 8 октября, в микрорайоне Арбеково.

«Проспект Строителей, возле ТЦ «Олимп», 16:45. Водитель Нyundai Solaris (регистрационный номер Р518РК/58. - Прим. ред.) проигнорировал требования знака и сплошную разметку и поехал на левый поворот», - описал увиденное мужчина.

Видеозапись, которая служит доказательством нарушения, он прислал в редакцию портала PenzaInform.ru. Случившееся глубоко возмутило горожанина.

«Жена и подросший ребенок права хотят. Я говорю им, что нужно учиться, экзамены сдавать, чтобы ПДД знать. Глядя на таких ездунов, они не могут меня понять: «Ну вот ведь водитель явно не учился и экзаменов не сдавал, а даже мы знаем, что тут нельзя поворачивать», - процитировал мужчина разговор с родными.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Герой-стукач достоин медали! Снял видео, развернулся через двойную сплошную и поехал быстрее в Буртасинформ сдавать видео )))))

Гость||

Точно

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Инцидент произошел в четверг, 7 октября,
Четверг был 8.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ну вот ведь водитель явно не учился и экзаменов не сдавал,
А вы от куда знаетели?

Гость||

Правдоруб убогий.

Гость||

Да-а-а, оленей в Пензе хватает. Каждого второго можно смело на пересдачу

Гость||

После получения фото или видео от гражданина, ГИБДД может вызвать предполагаемого нарушителя для выяснения обстоятельств. Если признается, то штраф. Право не свидетельствовать против себя есть у каждого. Делайте выводы.

Имя: Гость
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