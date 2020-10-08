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Автохамы

Пензенец сфотографировал «парад неинвалидов» у «Ленты»

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Горожанин прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru фото «парада неинвалидов» у магазина «Лента» на проспекте Строителей.

Снимки были сделаны 25 сентября в 17:52. В объектив камеры пензенца попали автомобили Mitsubishi с госномером С519АВ/58, «Лада» (Н833ЕЕ/58), ВАЗ (Р480МУ/58), оставленные водителями на парковке для людей с ограниченными возможностями.

Специальных знаков, указывающих на принадлежность владельцев к этой категории граждан, на машинах нет.

«Участок парковки для инвалидов. Есть и знаки, таблички и разметка. Там хоть камеру стационарную ставь. Эти «инвалиды по зрению» всегда найдут где поближе. Кто паркуется прям на подъездной дороге, поближе ко входам без парковочных мест, кто выбирает свободные места для инвалидов. И вот таких у «Ленты» всегда много. Большинство все-таки адекватные», - рассказал горожанин.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Стукачи! Они же никому не помешали!

Гость||

Посмотрите лучше у Мака на площади Ленина, там стоянка для инвалидов всегда занята "инвалидами", ГИБДД там редкий гость.

Гость||

а че не видно что калеки??))) морально уж точно)))

Гость||

Эти автомобили есть в ФРИ ! Вывод-автор,по своей сути, является пензюкским стукачком! Впрочем, автор, как и все замшелые пензюки, об этом реестре не знает.

Гость||

Оштрафуют только шестерку, остальные неприкосновенны

Гость||

Гость писал(a):

Стукачи
Гость писал(a):
пензюкским стукачком!
Под блатату шарите? Это по-пацански.

Гость||

МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НЕОБОСНОВАННО МНОГО. Сделайте нужное количество и выделите наглядней и ярче, никто их занимать не будет.

Гость||

А че больше всех надо этому горожанину? Обиделся что ему места не досталось по ближе

?

Гость||

Львова-Белова вам устроит

Имя: Гость
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