Пензенец сфотографировал «парад неинвалидов» у «Ленты»

08.10.2020 | 09:48

Горожанин прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru фото «парада неинвалидов» у магазина «Лента» на проспекте Строителей.

Снимки были сделаны 25 сентября в 17:52. В объектив камеры пензенца попали автомобили Mitsubishi с госномером С519АВ/58, «Лада» (Н833ЕЕ/58), ВАЗ (Р480МУ/58), оставленные водителями на парковке для людей с ограниченными возможностями.

Специальных знаков, указывающих на принадлежность владельцев к этой категории граждан, на машинах нет.

«Участок парковки для инвалидов. Есть и знаки, таблички и разметка. Там хоть камеру стационарную ставь. Эти «инвалиды по зрению» всегда найдут где поближе. Кто паркуется прям на подъездной дороге, поближе ко входам без парковочных мест, кто выбирает свободные места для инвалидов. И вот таких у «Ленты» всегда много. Большинство все-таки адекватные», - рассказал горожанин.