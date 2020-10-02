Приглянулся: газон у мэрии вновь стал местом парковки

В Пензе газон рядом со зданием администрации города вновь превратился в стоянку. В четверг, 1 октября, горожанин Павел прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru снимок очередной машины, оставленной в зеленой зоне.
«Автомобилистам приглянулся газон в сквере между «Современником» и администрацией. Произошло это 1 октября примерно в 15:20», - рассказал мужчина.
На фото запечатлен автомобиль Renault с госномером Н626НЕ/58.
Днем 17 сентября тот же газон облюбовал водитель иномарки. Своего «железного коня» он поставил в тень дерева, рядом со знаком «Въезд не загораживать».
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