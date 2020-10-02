Сетевое издание|18+|Пятница|2 окт 2020|09:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Автохамы

Приглянулся: газон у мэрии вновь стал местом парковки

Печать

В Пензе газон рядом со зданием администрации города вновь превратился в стоянку. В четверг, 1 октября, горожанин Павел прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru снимок очередной машины, оставленной в зеленой зоне.

«Автомобилистам приглянулся газон в сквере между «Современником» и администрацией. Произошло это 1 октября примерно в 15:20», - рассказал мужчина.

На фото запечатлен автомобиль Renault с госномером Н626НЕ/58.

Днем 17 сентября тот же газон облюбовал водитель иномарки. Своего «железного коня» он поставил в тень дерева, рядом со знаком «Въезд не загораживать».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Если у мэрии порядка нет закон нарушается, о какой самоизоляции и ношении масок может идти речь

Гость||

Гость писал(a):

Если у мэрии порядка нет закон нарушается, о какой самоизоляции и ношении масок может идти речь
Если Белозерцев сидит без маски, то он подает пример всем остальным !

Гость||

Эти чиновники сами ставят машины на инвалидные места. То есть им можно?

Гость||

Все правильно сделал, молодец так и надо! Это ответ горожан на хамство гор.администрации организовавшей платные парковки! Народ против платных парковок!

Гость||

Заквакало болото

Гость||

Гость писал(a):

Это ответ горожан на хамство гор.администрации организовавшей платные парковки! Народ против платных парковок!
Кому ответ то? Потом за бюджетные же деньги эти же газоны будут восстанавливать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте