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Автохамы

На ул. Космодемьянской водитель оттеснил пешеходов на газон

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Жители Пензы продолжают присылать в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru фотофакты нарушений правил парковки автомобилистами. Так, в четверг, 24 сентября, на улице Космодемьянской местом стоянки для «Нивы-Шевроле» оказался тротуар.

Приславший снимок горожанин отметил, что сделал его рядом с домом № 26 в 13:10. «Нива» с госномером Р521СВ/58 оставлена в пешеходной зоне. Пензенцам пришлось обходить автомобиль по газону.

17 сентября владелец иномарки выбрал для парковки территорию сквера между кинотеатром «Современник» и зданием администрации города.

13 сентября в запретном месте припарковался водитель автомобиля Mitsubishi. В качестве стоянки он выбрал обновленную пешеходную зону в сквере Славы. Сотрудники Госавтоинспекции нашли нарушителя и оштрафовали его на 1 000 рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

имеет право

Гость||

И хотелось бы что бы водятла этого лишили этих самых прав!

Гость||

На машине логотип телеканала,несущего правду-матку в народ.

Гость||

Гость писал(a):

На машине логотип телеканала
Видимо скотское отношение к пешеходам главный критерий на собеседовании на должность штатного автохама.

Гость||

Машина телеканала Россия 1 !!!!!!!!!!Может директор ГТРК Пенза Чубарь Оксана Валерьевна официально принесёт извинения за действие их сотрудника и накажет его.

Гость||

А что вы возмущаетесь? Вам же нравится когда никому не помешал. Сидите и не кукарекайте.

Гость||

Да, потому что знаков наставили бездумно везде-вот и ставят где могут!

Гость||

Гость писал(a):

Машина телеканала Россия 1 !!!!!!!!!!Может директор ГТРК Пенза Чубарь Оксана Валерьевна официально принесёт извинения за действие их сотрудника и накажет его.
Наказание не может исправить автохама. Только увольнение.

Гость||

Гость писал(a):

Да, потому что знаков наставили бездумно везде-вот и ставят где могут!
Каждый автохам уверен в том что знаки ставят дураки. Однако знаки на улице Космодемьянской поставили не дураки но для дураков которые привыкли везде бросать машину. И что сделал дурак? Бросил машину на тротуаре и закрыл путь пешеходам что тоже является нарушением ПДД. Дурак не хотят исправляться. Они хотят бросать машины везде где приспичит.

Гость||

Гость писал(a):

Да, потому что знаков наставили бездумно везде-вот и ставят где могут!
Знаки ставят как надо а не как удобно безмозглым водителям.

Имя: Гость
Комментарий:

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