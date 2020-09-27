На ул. Космодемьянской водитель оттеснил пешеходов на газон

27.09.2020 | 10:27

Жители Пензы продолжают присылать в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru фотофакты нарушений правил парковки автомобилистами. Так, в четверг, 24 сентября, на улице Космодемьянской местом стоянки для «Нивы-Шевроле» оказался тротуар.

Приславший снимок горожанин отметил, что сделал его рядом с домом № 26 в 13:10. «Нива» с госномером Р521СВ/58 оставлена в пешеходной зоне. Пензенцам пришлось обходить автомобиль по газону.

17 сентября владелец иномарки выбрал для парковки территорию сквера между кинотеатром «Современник» и зданием администрации города.

13 сентября в запретном месте припарковался водитель автомобиля Mitsubishi. В качестве стоянки он выбрал обновленную пешеходную зону в сквере Славы. Сотрудники Госавтоинспекции нашли нарушителя и оштрафовали его на 1 000 рублей.