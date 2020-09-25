Сетевое издание|18+|Пятница|25 сен 2020|09:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Автохамы

В Пензе накажут водителя Mazda, не подумавшего о пешеходах

Печать

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД прокомментировали видеофакт нарушения правил движения водителем автомобиля Mazda. Инцидент случился в 18:15 17 сентября. Кадры прислал в рубрику «Автохамы» читатель портала PenzaInform.ru Михаил.

На них водитель иномарки объезжает машины, стоящие перед светофором в ожидании разрешающего сигнала, и останавливается на зебре, преграждая путь пешеходам. Горожанам, начавшим движение на зеленый свет, приходится обходить помеху.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что за рулем Mazda был 23-летний мужчина. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

«За невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 800 рублей», - добавили в отделении пропаганды.

Правоохранители поблагодарили автора ролика за оказанную помощь в наведении порядка на дорогах города.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.
penzainform.ru писал(a):
в размере 800 рублей
Фактически штраф будет 400 рублей из-за скидки 50 % в первые 20 дней. Ну и чему этого автохама на мазде это научит? Наоборот. Он почувствует вкус вседозволенности и будет нарушать ПДД ещё хлеще.

Гость||

прав лишить лет на 10 надо

Гость||

Изъять автомобиль. Выдать велосипед.

Гость||

Гость писал(a):

Изъять автомобиль. Выдать велосипед.
Самое адекватное наказание для такого чудилы.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте