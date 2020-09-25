В Пензе накажут водителя Mazda, не подумавшего о пешеходах

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД прокомментировали видеофакт нарушения правил движения водителем автомобиля Mazda. Инцидент случился в 18:15 17 сентября. Кадры прислал в рубрику «Автохамы» читатель портала PenzaInform.ru Михаил.
На них водитель иномарки объезжает машины, стоящие перед светофором в ожидании разрешающего сигнала, и останавливается на зебре, преграждая путь пешеходам. Горожанам, начавшим движение на зеленый свет, приходится обходить помеху.
Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что за рулем Mazda был 23-летний мужчина. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.
«За невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 800 рублей», - добавили в отделении пропаганды.
Правоохранители поблагодарили автора ролика за оказанную помощь в наведении порядка на дорогах города.
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penzainform.ru писал(a):penzainform.ru писал(a):Фактически штраф будет 400 рублей из-за скидки 50 % в первые 20 дней. Ну и чему этого автохама на мазде это научит? Наоборот. Он почувствует вкус вседозволенности и будет нарушать ПДД ещё хлеще.