В Пензе накажут водителя Mazda, не подумавшего о пешеходах

25.09.2020 | 08:58

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД прокомментировали видеофакт нарушения правил движения водителем автомобиля Mazda. Инцидент случился в 18:15 17 сентября. Кадры прислал в рубрику «Автохамы» читатель портала PenzaInform.ru Михаил.

На них водитель иномарки объезжает машины, стоящие перед светофором в ожидании разрешающего сигнала, и останавливается на зебре, преграждая путь пешеходам. Горожанам, начавшим движение на зеленый свет, приходится обходить помеху.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что за рулем Mazda был 23-летний мужчина. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

«За невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 800 рублей», - добавили в отделении пропаганды.

Правоохранители поблагодарили автора ролика за оказанную помощь в наведении порядка на дорогах города.