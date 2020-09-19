Сетевое издание|18+|Воскресенье|20 сен 2020|03:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Автохамы

В Пензе Mazda с «красивым» номером преградила путь пешеходам

Печать

Пользователь портала PenzaInform.ru по имени Михаил прислал короткое видео в рубрику «Автохамы».

На кадрах, снятых в четверг, 17 сентября, в 18:15, запечатлен автомобиль Mazda с «красивым» госномером М005ВМ/58.

Водитель объезжает машины, стоящие перед светофором в ожидании разрешающего сигнала, и останавливается на зебре, преграждая путь пешеходам. С места он трогается за несколько секунд до того, как загорается зеленый свет.

«Типичный поклонник альтернативных ПДД замечен на пересечении улиц Калинина и Металлистов. При виде красного сигнала испытывает беспокойство и стресс различной степени тяжести», - написал автор.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Хам за рулем...

Гость||

кто на мзде тот без мзды.

Гость||

1. Статья 12.12 ч. 2 КоАП РФ. Нарушение: Невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией.

2.Статья 12.12 ч. 1 КоАП РФ. Нарушение: Проезд на запрещающий сигнал светофора.3.КоАП РФ Статья 12.19 ч.

3. Стоянка или остановка на расстоянии 5м и ближе перед пешеходной «зеброй».

Сегодня такого же кретина видел ,ГИБДД мониторит соц.сети,так что штрафы будут козлу.

Гость||

Онженикомунепомешал и другие ко-ко-ко местных петухов.

Гость||

Опоздун

Гость||

Неудачники по жизни выкладывают.таких даже бабы не ждут . Чморики

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С места он трогается за несколько секунд до того, как загорается зеленый свет
Всё правильно. Поспешил уехать, чтоб никому не мешать

Гость||

Владелец мазды молодец, побольше бы таких. Ведь как только загорится зеленый, он сразу же повернет налево, чтобы не мешать потоку машин, стоящему за ним.

Гость||

Да неее, походу он с парковки Универсама выезжал, ему налево надо, а тут очередь на светофор, он бы в нее уперся и перегородил бы встречным. Это как на Ставского с выездом на Пушкину, те, кто поднимается от Магнита, упираются в очередь, и выезжают за стоп-линию

Гость||

Коричневый код

Гость||

Те, кто от Магнита на ул. Пушкина выезжают - пересекают сплошную!

Гость||

Нехрен на пешеходном стоять, а защищают наверняка такие же водятелы

Гость||

Дебилы в защиту закукарекали

Гость||

Гость писал(a):

Те, кто от Магнита на ул. Пушкина выезжают - пересекают сплошную!
Вот! И кто так спроектировал?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На кадрах, снятых в четверг, 17 сентября, в 18:15, запечатлен автомобиль Mazda с «красивым» госномером М005ВМ/58.
Очередной автомобилист утративший всякую связь с реальным миром. Всё от вседозволенности и безнаказанности. Принцип неотвратимости наказания существует только на бумаге в России. Ну выпишут ему штраф. Без того маленький штраф он оплатит в первые 20 дней со скидкой 50 %. Где тут воспитательный эффект?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте