В Пензе Mazda с «красивым» номером преградила путь пешеходам

19.09.2020 | 10:31

Пользователь портала PenzaInform.ru по имени Михаил прислал короткое видео в рубрику «Автохамы».

На кадрах, снятых в четверг, 17 сентября, в 18:15, запечатлен автомобиль Mazda с «красивым» госномером М005ВМ/58.

Водитель объезжает машины, стоящие перед светофором в ожидании разрешающего сигнала, и останавливается на зебре, преграждая путь пешеходам. С места он трогается за несколько секунд до того, как загорается зеленый свет.

«Типичный поклонник альтернативных ПДД замечен на пересечении улиц Калинина и Металлистов. При виде красного сигнала испытывает беспокойство и стресс различной степени тяжести», - написал автор.