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Автохамы

Водитель заблудился на улице Терновского в Пензе

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Вечером в понедельник, 21 сентября, один из водителей не смог сориентироваться на улице Терновского в Пензе. Об этом сообщил другой автомобилист, машина которого оказалась на пути заблудившегося.

Судя по дате, выставленной на видеорегистраторе, который записал произошедшее, это случилось в 19:45. Место действия - участок дороги перед пересечением Терновского с Сухумской.

Потерявшийся водитель миновал перекресток, следуя в направлении центра Пензы по полосе, предназначенной для встречного движения.

Заметив на пути преграду в виде машины с регистратором, он поспешил развернуться, вырулив на соседнюю полосу, по которой транспортные средства ехали в направлении аэропорта - то есть встроился куда положено и перестал привлекать внимание.

Куда все-таки нужно было водителю и что вынудило его оказаться на встречке, остается загадкой. Возможно, виной всему новая разметка, появившаяся после ремонта проезжей части.

Видео vk.com/sova_penza.

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Гость||

И чё?

Гость||

Прям так видно в потьмах регистратор. Дело все в нем.

Гость||

А у нас вчера вечером кошка родила. Регистратор в этот момент не работал. Увы!

Гость||

Стукачи!

Гость||

там легко заблудиться

Имя: Гость
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