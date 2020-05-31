Нарушение правил на ул. Свердлова едва не привело к ДТП

31.05.2020 | 12:29

В субботу, 30 мая, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru горожанин под ником faultfinder прислал кадры с видеорегистратора, запечатлевшие опасную ситуацию на пересечении улиц Баумана и Свердлова.

По словам мужчины, водитель автомобиля Renault с госномером Р237АС/58 нарушил пункт 13.8 правил дорожного движения и это едва не привело к ДТП.

В ролике, сделанном 29 мая в 7:44, пензенец поворачивает с улицы Баумана на Свердлова на разрешенный сигнал светофора. В тот же момент с полосы встречного движения выруливает водитель Renault, желающий попасть на улицу Павлушкина. Избежать столкновения помогает хорошая реакция владельца регистратора, вовремя надавившего на тормоз.

«Водитель автомобиля О558ТА/58, который ехал следом за Renault, также нарушил пункт 13.8 ПДД», - добавил горожанин.