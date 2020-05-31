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Автохамы

Нарушение правил на ул. Свердлова едва не привело к ДТП

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В субботу, 30 мая, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru горожанин под ником faultfinder прислал кадры с видеорегистратора, запечатлевшие опасную ситуацию на пересечении улиц Баумана и Свердлова.

По словам мужчины, водитель автомобиля Renault с госномером Р237АС/58 нарушил пункт 13.8 правил дорожного движения и это едва не привело к ДТП.

В ролике, сделанном 29 мая в 7:44, пензенец поворачивает с улицы Баумана на Свердлова на разрешенный сигнал светофора. В тот же момент с полосы встречного движения выруливает водитель Renault, желающий попасть на улицу Павлушкина. Избежать столкновения помогает хорошая реакция владельца регистратора, вовремя надавившего на тормоз.

«Водитель автомобиля О558ТА/58, который ехал следом за Renault, также нарушил пункт 13.8 ПДД», - добавил горожанин.

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Гость||

водитель автомобиля Renault с госномером Р237АС/58 нарушил пункт 13.8 правил дорожного движения

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Он его знает?

Гость||

Автор видео на красный ехал!)))

Гость||

Автор видео виноват

Гость||

Помогли низкая скорость движения, реакция. А в целом - голова! У нас в городе порой как в Индии. Многие мнят себя священной коровой.

Гость||

Гость писал(a):

Автор видео на красный ехал!)))
Автор видео проезжал на зелёный.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам мужчины, водитель автомобиля Renault с госномером Р237АС/58 нарушил пункт 13.8 правил дорожного движения и это едва не привело к ДТП.
penzainform.ru писал(a):
«Водитель автомобиля О558ТА/58, который ехал следом за Renault, также нарушил пункт 13.8 ПДД», - добавил горожанин.
Реакция ГИБДД будет?

Гость||

Гость писал(a):

Он его знает?
Получить водительские права в Пензе можно вообще без знаний ПДД или с минимальным уровнем знаний. Шанс быть наказанным за нарушение ПДД довольно низок в Пензе. Публичное изобличение нарушителей ПДД приводит к героизации нарушителей. Даже если привлекут к ответственности то будет скидка в 50% на оплату штрафа в первые 20 дней.

Имя: Гость
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