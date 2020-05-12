Пензенец рассказал об опасном участке дороги на Западной Поляне

12.05.2020 | 09:26

Во вторник, 12 мая, в редакцию PenzaInform.ru поступило обращение от жителя областного центра Максима. Он рассказал об опасном участке дороги на улице Попова в микрорайоне Западная Поляна.

Речь идет об отрезке напротив Западного рынка.

«По участку от школы № 53 до перекрестка свободно ходят люди, несмотря на достаточно интенсивный поток машин, загромождение одной из полос разгружающимися рыночниками и прочими грузовыми и легковыми автомобилями, ухудшающими видимость и создающими большие проблемы для нормального движения», - пояснил Максим.

По его мнению, пензенцы ступают на проезжую часть в неположенных местах потому, что пешеходный переход установлен «неадекватно» далеко.

«Достаточно далеко и неудобно, а так как основная масса людей, переходящих дорогу, идет на рынок, то, чтобы не делать большой крюк, они идут напрямую из дворов по проезжей части - и дети, и старики, и все. По этой дороге ехать страшно, а уж идти - это почти самоубийство. И так продолжается», - констатировал Максим.