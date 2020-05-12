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Автохамы

Пензенец рассказал об опасном участке дороги на Западной Поляне

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Во вторник, 12 мая, в редакцию PenzaInform.ru поступило обращение от жителя областного центра Максима. Он рассказал об опасном участке дороги на улице Попова в микрорайоне Западная Поляна.

Речь идет об отрезке напротив Западного рынка.

«По участку от школы № 53 до перекрестка свободно ходят люди, несмотря на достаточно интенсивный поток машин, загромождение одной из полос разгружающимися рыночниками и прочими грузовыми и легковыми автомобилями, ухудшающими видимость и создающими большие проблемы для нормального движения», - пояснил Максим.

По его мнению, пензенцы ступают на проезжую часть в неположенных местах потому, что пешеходный переход установлен «неадекватно» далеко.

«Достаточно далеко и неудобно, а так как основная масса людей, переходящих дорогу, идет на рынок, то, чтобы не делать большой крюк, они идут напрямую из дворов по проезжей части - и дети, и старики, и все. По этой дороге ехать страшно, а уж идти - это почти самоубийство. И так продолжается», - констатировал Максим.

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Гость||

Для диких буртасов перейти дорогу по правилам - целая проблема.

Гость||

Гость писал(a):

Для диких буртасов перейти дорогу по правилам - целая проблема.
А ты кем будешь? И откуда? Не дикий, домашний. Скорее диванный.

Гость||

На первом фото, где бабульки ломятся через дорогу, переход в 50 метрах впереди. И еще один есть в 70 метрах позади. Порядок нужно наводить среди пешеходов.

Гость||

Закрыть сквозной проезд, как это было всегда. Никакого смысла в этом объезде нет, только гораздо хуже стало местным жителям от транзитных машин.

Гость||

Живу тут.

1. Да, переход неадекватно далеко, по нему никто не ходит. Менты, зная об этом, когда им срочно надо выполнить план по штрафам, стоят на этом участке.

2. Водители с рынка и магазинов паркуются постоянно, так что не приедешь. Виноваты дорожники, которые при последнем ремонте дороги поставили ограждения. Теперь машины вынуждены парковаться на проезжей части.

3. Все привыкли. Максим, видно, неместный

Гость||

там стоянка напротив Фиалки есть, просто некоторым сложно очко своё 10 метров пронести, вот и паркуются прям на дороге, шило в помощь...

Гость||

Одни умники комментят! Тьфуу

Гость||

Огородили рынок,карман для разгрузки машинам не сделали ,заборы кругом,а напротив фиалки и дальше чаще всего машинами все забито,на стоянке,жители домов паркуются,там же дворы,не проедешь !

Гость||

Гость писал(a):

Закрыть сквозной проезд, как это было всегда. Никакого смысла в этом объезде нет, только гораздо хуже стало местным жителям от транзитных машин.
А ворота в Заречный заварить нужно?

Гость||

владельцы магазинов демонтировали пролеты забора уже через день после его установки.

Вот и результат. Причем сначала типа "съемные" сделали, а через неделю выкинули совсем.

Вернуть пролеты забора на место и наказать владельцев магазинов!

Гость||

Гость писал(a):

Водители с рынка и магазинов паркуются постоянно, так что не приедешь. Виноваты дорожники, которые при последнем ремонте дороги поставили ограждения. Теперь машины вынуждены парковаться на проезжей части.
А раньше стояли на тротуарах и приходилось протискиваться между них.

Имя: Гость
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