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Автохамы | Злостный нарушитель опубликовал видео своих гонок по Пензе

14.03.2020|13:02
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Видеонарезку с кадрами гонки с грубейшими нарушениями правил дорожного движения по пензенским улицам выложил на своей странице в Instagram пользователь под именем olejik.777.

Видео смонтировано под песню с нецензурной и бранной лексикой, поэтому звук на портале Penzainform.ru отключен.

На кадрах записи с видеорегистратора запечатлено, как автомобиль с явным превышением скорости начинает движение по улице 8 Марта, проезжает на запрещающий сигнал светофора и далее едет по Пушкина, Володарского, Куйбышева и Терновского. При этом гонщик совершает обгоны с выездом на встречную полосу и едва не устраивает ДТП.

«Нормально прохватили. Видео не ускорено! Тигуан на чипе», - такой подписью сопровождается ролик.

На странице в соцсети опубликовано несколько фотографий молодого человека, однако на всех его лицо обработано фильтром-мозаикой либо скрыто трикотажной маской-балаклавой. На одном снимке он стоит рядом с «Ладой» (самарским госномер Р416СК/163), на другом держит ребенка лет трех.

Это не первый случай, когда автохамы не только игнорируют правила дорожного движения, но и снимают их на видео и хвастаются на своих страницах в соцсетях. Один из них выложил запись гонки по тротуарам и по встречной полосе, проезда на запрещающий сигнал светофора и других грубейших нарушений, даже не скрывая номера машины.

Другой опубликовал опасные маневры на трассе и проезд под новогодней инсталляцией в селе Засечном. Этот же водитель-нарушитель после публикации закрыл свой аккаунт, однако видео успело разойтись в интернете.

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Гость|14.03.2020 13:25|

Я один ждал пока он насмерть разобьётся?

Гость|14.03.2020 13:30|

Нет братан, не один.

Гость|14.03.2020 13:42|

убить ублюдка

Гость|14.03.2020 13:45|

камаз на встречу и присыпать землёй

Гость|14.03.2020 14:04|

Если пензенская полиция не вычислит и не накажет этого ублюдка, грош ей цена.

Гость|14.03.2020 14:06|

Так это самоликвидатор в этот раз не получилось в следующий раз получится

Имя: Гость
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