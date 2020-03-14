14.03.2020 | 13:02

Видеонарезку с кадрами гонки с грубейшими нарушениями правил дорожного движения по пензенским улицам выложил на своей странице в Instagram пользователь под именем olejik.777.

Видео смонтировано под песню с нецензурной и бранной лексикой, поэтому звук на портале Penzainform.ru отключен.

На кадрах записи с видеорегистратора запечатлено, как автомобиль с явным превышением скорости начинает движение по улице 8 Марта, проезжает на запрещающий сигнал светофора и далее едет по Пушкина, Володарского, Куйбышева и Терновского. При этом гонщик совершает обгоны с выездом на встречную полосу и едва не устраивает ДТП.

«Нормально прохватили. Видео не ускорено! Тигуан на чипе», - такой подписью сопровождается ролик.

На странице в соцсети опубликовано несколько фотографий молодого человека, однако на всех его лицо обработано фильтром-мозаикой либо скрыто трикотажной маской-балаклавой. На одном снимке он стоит рядом с «Ладой» (самарским госномер Р416СК/163), на другом держит ребенка лет трех.

Это не первый случай, когда автохамы не только игнорируют правила дорожного движения, но и снимают их на видео и хвастаются на своих страницах в соцсетях. Один из них выложил запись гонки по тротуарам и по встречной полосе, проезда на запрещающий сигнал светофора и других грубейших нарушений, даже не скрывая номера машины.

Другой опубликовал опасные маневры на трассе и проезд под новогодней инсталляцией в селе Засечном. Этот же водитель-нарушитель после публикации закрыл свой аккаунт, однако видео успело разойтись в интернете.

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