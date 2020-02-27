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Автохамы | На Фабричной улице водитель Renault оставил машину на тротуаре

27.02.2020|11:04
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В среду, 26 февраля, житель областного центра Евгений прислал сообщение в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru.

Он обратил внимание на водителя автомобиля Renault с госномером Р336СК/58. «Улица Фабричная, 3. Припаркован на тротуаре», - написал Евгений.

В тот же день на аналогичное нарушение правил дорожного движения пожаловался другой горожанин. Он сообщил, что утром автомобилист оставил машину на пешеходной дорожке около дома № 146 на улице Ладожской в микрорайоне Арбеково, перекрыв людям путь.

Напомним, что за парковку на тротуаре предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

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Гость|27.02.2020 12:08|

Дебилы фотосъемщики, не перегибайте! Из мухи слона раздувают. Зимой не то, что летом. Зимой дорога не от бордюра до бордюра, которые снегом заметены. Зимой может и 4х-полосная дорога превратиться и в 3х и в 2х-полосную. Где у тротуара границы?. Выйти с лопатой отковырять? Потом машину ставить? Можете лить свое гавно дальше...

Гость|27.02.2020 12:44|

Гость писал(a):

Из мухи слона раздувают. Зимой не то, что летом
Если ты не можешь отличить тротуар от проезжей части, сдай права, ты опасен на дороге.

Гость|27.02.2020 13:03|

Учите закон 12.19 за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного частью 6 Вы опасны для общества. вот такие люди голосуют за конституцию о возвышении власти и нищенстве.

Гость|27.02.2020 13:07|

Тротуары там абсолютно лишние. В нормальных кварталах тротуары убирают, и тогда всем хватает места.

Гость|27.02.2020 13:11|

Гость писал(a):

Выйти с лопатой отковырять? Потом машину ставить?
Там и без лопаты все видно - не пергибайте.

Гость|27.02.2020 13:50|

Гость писал(a):

Зимой может и 4х-полосная дорога превратиться и в 3х и в 2х-полосную.
Дурочка, в том то и дело,что и так тесно,а дебилы ещё с другой стороны свой чермет паркуют! Хотя места для парковке валом там и в центре и за домом ! В данном случае обычная лень и наглость ! Если первый раз, спустить все 4 колеса !

Гость|27.02.2020 13:53|

Гость писал(a):

Тротуары там абсолютно лишние. В нормальных кварталах тротуары убирают, и тогда всем хватает места.
Дурочка, тротуары априори лишними не могут быть! Это удобство и безопасность! В данном случае место позволяет иметь тротуар, там места много ! А этому лентяю горемыке конечно вляпать штраф, тут вопросов нет!

Гость|27.02.2020 13:58|

penzainform.ru писал(a):

Припаркован на тротуаре», - написал Евгений.
А чего не выкрутил с тех двух колёс ниппеля ? Дел на 1 минуту !

Гость|27.02.2020 15:55|

Почему-то некоторый не понимают, что по тротуару нельзя ездить не только потому, что это мешает другим, но они физически не предназначены для этого и быстро разрушаются.

Гость|27.02.2020 16:14|

Рено Сартир.

Гость|27.02.2020 16:16|

Гость писал(a):

Почему-то некоторый не понимают,
Хм, странный вопрос, ответ очевиден! Родители не удосужились воспитать, сам человек плохо образован и очень ленивый ! Вот в купе и получается вот такое. Как такое обычно называют в РФ !? Чернь? Быдло?

Гость|27.02.2020 16:32|

Гость писал(a):

Рено Сартир.
Ну да, он изначально так и называется в других странах как Captur, т.е. Сартuр. А в РФ C на K изменили, чтобы было не похоже

Гость|27.02.2020 16:36|

Гость писал(a):

Рено Сартир.

Ну да, он изначально так и называется в других странах как Captur, т.е. Сартuр. А в РФ C на K изменили, чтобы было не похоже

Дрянная машина. Интересно посмотреть на дурака, который себе такое говно купил.

Гость|27.02.2020 16:37|

Гость писал(a):

Дрянная машина. Интересно посмотреть на дурака, который себе такое говно купил.
Гость писал(a):
Хм, странный вопрос, ответ очевиден! Родители не удосужились воспитать, сам человек плохо образован и очень ленивый ! Вот в купе и получается вот такое. Как такое обычно называют в РФ !? Чернь? Быдло?
Однако закономерность !

Гость|27.02.2020 16:48|

Гость писал(a):

Интересно посмотреть на дурака, который себе такое говно купил.
Да чо далеко ходить? Вон он - с госномером Р336СК/58, на Фабричной 3.

Имя: Гость
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