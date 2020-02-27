27.02.2020 | 11:04

В среду, 26 февраля, житель областного центра Евгений прислал сообщение в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru.

Он обратил внимание на водителя автомобиля Renault с госномером Р336СК/58. «Улица Фабричная, 3. Припаркован на тротуаре», - написал Евгений.

В тот же день на аналогичное нарушение правил дорожного движения пожаловался другой горожанин. Он сообщил, что утром автомобилист оставил машину на пешеходной дорожке около дома № 146 на улице Ладожской в микрорайоне Арбеково, перекрыв людям путь.

Напомним, что за парковку на тротуаре предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

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