В среду, 26 февраля, житель областного центра Евгений прислал сообщение в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru.
Он обратил внимание на водителя автомобиля Renault с госномером Р336СК/58. «Улица Фабричная, 3. Припаркован на тротуаре», - написал Евгений.
В тот же день на аналогичное нарушение правил дорожного движения пожаловался другой горожанин. Он сообщил, что утром автомобилист оставил машину на пешеходной дорожке около дома № 146 на улице Ладожской в микрорайоне Арбеково, перекрыв людям путь.
Напомним, что за парковку на тротуаре предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.
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