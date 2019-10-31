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Автохамы | Автохам, хваставший своими нарушениями, заинтересовал ГИБДД

31.10.2019|17:28
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Пензенские автоинспекторы оперативно отреагировали на информацию о том, что пензенец грубо нарушает правила дорожного движения и делится записями своих «подвигов» в Instagram. Беспардонному поведению автохама был посвящен пост в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, на 20-летнего водителя «Лады-Гранты» составлено два протокола: один - за выезд на полосу встречного движения, второй - за чрезмерную тонировку.

За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. Второе предусматривает наказание в виде 500-рублевого штрафа.

«Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения активно проявлять свою гражданскую позицию и направлять фото- и видеоматериалы с фиксацией нарушений в сфере дорожного движения на официальный сайт гибдд.рф. Для привлечения водителя к ответственности дата и время административных нарушений должны быть актуальными», - добавили в ведомстве.

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Гость|31.10.2019 17:45|

Они тонировку по видео определили?

Гость|31.10.2019 17:56|

Опять спустят на тормозах.

Как тусовку две недели назад

Гость|31.10.2019 18:03|

Гость писал(a):

Они тонировку по видео определили?
Да тормознули дурачка на дороге, делов то. Шас камеры автоматически номера из черного списка сигнализируют

Гость|31.10.2019 18:04|

Гость писал(a):

Опять спустят на тормозах.
Ты уже клюкнул?

penzainform.ru писал(a):

, на 20-летнего водителя «Лады-Гранты» составлено два протокола:

Имя: Гость
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