31.10.2019 | 17:28

Пензенские автоинспекторы оперативно отреагировали на информацию о том, что пензенец грубо нарушает правила дорожного движения и делится записями своих «подвигов» в Instagram. Беспардонному поведению автохама был посвящен пост в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, на 20-летнего водителя «Лады-Гранты» составлено два протокола: один - за выезд на полосу встречного движения, второй - за чрезмерную тонировку.

За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. Второе предусматривает наказание в виде 500-рублевого штрафа.

«Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения активно проявлять свою гражданскую позицию и направлять фото- и видеоматериалы с фиксацией нарушений в сфере дорожного движения на официальный сайт гибдд.рф. Для привлечения водителя к ответственности дата и время административных нарушений должны быть актуальными», - добавили в ведомстве.