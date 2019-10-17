17.10.2019 | 13:46

Версия о том, что автомобиль «Нива-Шевроле» находится во дворе пензенской школы № 56 на законных основаниях, подтвердилась.

В четверг, 17 октября, в рубрику «Автохамы» портала PenzaInform.ru житель Пензы прислал фото автомобиля «Нива-Шевроле», припаркованного на пешеходной дорожке во дворе школы № 56. Автор снимка счел это нарушением, однако отметил, что в тот момент на территории учебного заведения рабочие опиливали деревья.

Как пояснили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, на территорию образовательных учреждений могут заезжать автомобили, имеющие разрешение в соответствии с приказом руководителя, например для доставки продуктов. В иных случаях это будет нарушением.

Директор школы № 56 Наталья Переяслова сообщила: «На территории учебного заведения проводится опиловка деревьев. Работники «Зеленого хозяйства г. Пензы» работают под наблюдением, пребывание технических средств на территории школы согласовано. Автомобиль находится с разрешения и по приказу руководства образовательного учреждения».

Наталья Львовна пояснила, что рабочие вооружены тяжелыми пилами и запасом бензина для них, которые невозможно перенести на руках, поэтому для их перевозки к деревьям используется автомобиль.

«Кроме того, на территории школы находится еще и кран-автовышка, с помощью которой производится опиловка деревьев», - добавила Наталья Переяслова.