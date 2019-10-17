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Автохамы | Пензенец, обвинивший водителя «Нивы» в автохамстве, оказался неправ

17.10.2019|13:46
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Версия о том, что автомобиль «Нива-Шевроле» находится во дворе пензенской школы № 56 на законных основаниях, подтвердилась.

В четверг, 17 октября, в рубрику «Автохамы» портала PenzaInform.ru житель Пензы прислал фото автомобиля «Нива-Шевроле», припаркованного на пешеходной дорожке во дворе школы № 56. Автор снимка счел это нарушением, однако отметил, что в тот момент на территории учебного заведения рабочие опиливали деревья.

Как пояснили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, на территорию образовательных учреждений могут заезжать автомобили, имеющие разрешение в соответствии с приказом руководителя, например для доставки продуктов. В иных случаях это будет нарушением.

Директор школы № 56 Наталья Переяслова сообщила: «На территории учебного заведения проводится опиловка деревьев. Работники «Зеленого хозяйства г. Пензы» работают под наблюдением, пребывание технических средств на территории школы согласовано. Автомобиль находится с разрешения и по приказу руководства образовательного учреждения».

Наталья Львовна пояснила, что рабочие вооружены тяжелыми пилами и запасом бензина для них, которые невозможно перенести на руках, поэтому для их перевозки к деревьям используется автомобиль.

«Кроме того, на территории школы находится еще и кран-автовышка, с помощью которой производится опиловка деревьев», - добавила Наталья Переяслова.

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Гость|17.10.2019 14:07|

penzainform.ru писал(a):

вооружены тяжелыми пилами и запасом бензина для них, которые невозможно перенести на руках
Учитесь!!! Это вам не какой то лесоповал. Тут побольше целого производства идут работы. А на вывоз, вообще необходимо привлечь лесовозы на базе БЕЛАЗов!!!

Гость|17.10.2019 14:07|

Ну чё стукачёк-достучался!!!Государство тебе тоже много чего должно от ресурсов-иди туда постучи,может по голове дадут и желание стучать пропадет.

Гость|17.10.2019 14:07|

penzainform.ru писал(a):

рабочие вооружены тяжелыми пилами и запасом бензина для них, которые невозможно перенести на руках,
А бензин в ниве в бочке что ли? Тяжелые пилы? Как же они ими работают? На лицо явное нарушение, транспортное средство не применяется для проведения работ. Просто рабочим так удобнее.

Гость|17.10.2019 14:16|

Да, рабочим так удобнее. Для удобства предусмотрен автомобиль. Что не так? Работать надо с неудобством, "в гамаке и стоя"?

Гость|17.10.2019 14:20|

Канистры, цепи, ключи, масло и бегай за территорию.

Гость|17.10.2019 14:21|

Интересно,а что будет если какой нибудь дятел провалится в яму который он до этого не сфоткал и не отправил куда надо?

Гость|17.10.2019 14:26|

Канистры, цепи, ключи, масло и бегай за территорию...Дятла этого заставить за всем этим бегать за территорию и больше не будет самсебережиссёром.

Гость|17.10.2019 14:27|

Гость писал(a):

Да, рабочим так удобнее. Для удобства предусмотрен автомобиль.
Ты походу под окном дома паркуешься на газоне, так же удобнее.

Автомобиль это средство повышенной опасности, а территория школы это место где могут бегать дети. Поэтому на этой территории нет проезжей части. Но тебе это не понять, не расстраивайся.

Гость|17.10.2019 14:43|

Надеюсь фотохам будет наказан, минимум моральный ущерб тысяч 10!

Гость|17.10.2019 14:44|

penzainform.ru писал(a):

Автор снимка счел это нарушением,
Как все любят СУДИТЬ и заниматься чужими делами. Шёл бы в правоохранительные органы или судебные инстанции работать. Но там тоже работать приходиться. А реально была бы польза, если бы автора привлекли за лживое обвинение.

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