17.10.2019 | 12:43

В рубрику «Автохамы» портала PenzaInform.ru пришло сообщение от пользователя, подписавшегося как РоманВД.

На фото запечатлен автомобиль «Нива-Шевроле» с государственным номером О697РА/58, стоящий на пешеходной дорожке возле хоккейной коробки.

«17 октября на территории школы припаркован автомобиль», - написал молодой человек.

В личной беседе он рассказал, что зафиксировал нарушение около 11:00 на территории школы № 56, расположенной на улице Рахманинова, 37.

«По этой дорожке ходят школьники вокруг стадиона. На школьный двор никто не въезжает, все учителя оставляют автомобили за шлагбаумом. Но рядом рабочие опиливали деревья, - может быть, это была их машина», - добавил он.

Как пояснили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, на территорию образовательных учреждений могут заезжать автомобили, имеющие разрешение в соответствии с приказом руководителя, например для доставки продуктов. В иных случаях это будет нарушением.