24.07.2019 | 09:34

В ГИБДД прокомментировали публикацию о пензенцах, которые ездят навстречу потоку по дорогам с односторонним движением. Информация была размещена на портале PenzaInform.ru 21 июля.

Запись нарушения правил дорожного движения двумя водителями в рубрику «Автохамы» прислал житель Пензы по имени Петр.

Первый - на «Ладе» с госномером Н384СЕ/58 - попался ему на улице Красной 28 июня в 8:58, второй - на автомобиле Nissan с госномером К939НР/58 - наверху улицы Московской в тот же день в 11:00.

В Госавтоинспекции сообщили, что в отношении 22-летней девушки, управлявшей автомобилем ВАЗ-2114, вынесено постановление по делу об административном правонарушении.

«Материал направлен в мировой суд по месту совершения правонарушения», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, уточнив, что девушке грозит штраф в размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортом на срок от четырех до шести месяцев.

Кто находился за рулем Nissan, пока выяснить не удалось. В отношении неустановленного водителя возбуждено дело по той же статье КоАП РФ.