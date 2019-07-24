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Автохамы | ГИБДД: Навстречу потоку по улице Красной ехала 22-летняя девушка

24.07.2019|09:34
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В ГИБДД прокомментировали публикацию о пензенцах, которые ездят навстречу потоку по дорогам с односторонним движением. Информация была размещена на портале PenzaInform.ru 21 июля.

Запись нарушения правил дорожного движения двумя водителями в рубрику «Автохамы» прислал житель Пензы по имени Петр.

Первый - на «Ладе» с госномером Н384СЕ/58 - попался ему на улице Красной 28 июня в 8:58, второй - на автомобиле Nissan с госномером К939НР/58 - наверху улицы Московской в тот же день в 11:00.

В Госавтоинспекции сообщили, что в отношении 22-летней девушки, управлявшей автомобилем ВАЗ-2114, вынесено постановление по делу об административном правонарушении.

«Материал направлен в мировой суд по месту совершения правонарушения», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, уточнив, что девушке грозит штраф в размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортом на срок от четырех до шести месяцев.

Кто находился за рулем Nissan, пока выяснить не удалось. В отношении неустановленного водителя возбуждено дело по той же статье КоАП РФ.

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Гость|24.07.2019 09:57|

Лишить прав. Да она их купила поди?

Гость|24.07.2019 10:05|

Против шерсти ехала :)) молодец продолжай, пдд для стада овец, а ты избранная. Только избранным можно ездить как хочешь и где хочешь. Удачи тебе! Припаркуйся под окнами кабинета губернатора.

Имя: Гость
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