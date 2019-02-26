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Спорт | В Пензе команда правительства вновь сыграет в хоккей с артистами

26.02.2019|14:01
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В пятницу, 1 марта, в «Дизель-Арене» команда правительства Пензенской области с губернатором Иваном Белозерцевым вновь сыграет со сборной российских артистов «КомАр».

По предварительной информации, за «КомАр» будут играть народный артист России Андрей Соколов, режиссер, сценарист, продюсер Алексей Талызин, актеры Алексей Дмитриев, Владимир Шевельков, Александр Морозов, Владислав Шкляев, Владимир Карпович, Матвей Зубалевич и Сергей Комаров.

Также на стороне артистов выступят заслуженный мастер спорта России по футболу Дмитрий Сычев, снявшийся в нескольких фильмах, заслуженный композитор РФ Андрей Батурин и президент Общероссийского общественного фонда поддержки и развития спорта Российской Федерации, член Общественного совета при Министерстве спорта России Владимир Уткин.

Имена тех, кто выйдет на лед в команде с губернатором, пока не называются.

Вход на матч будет бесплатным. Начало в 17:00.

«В декабре 2016 года на «Дизель-Арене» против пензенской команды во главе с Иваном Белозерцевым играла команда правительства Брянской области, в ноябре 2017 года - звезды российского хоккея, в марте 2018 года - сборная российских артистов и музыкантов, в ноябре - сборная журналистов федеральных СМИ. Все матчи стали победными для хозяев льда», - напомнили в пресс-службе регионального правительства.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|26.02.2019 14:24|

Как хорошо, что Путин не увлекается плотно восхождением на Эверест... - а то осталися бы мы без правительства...

Гость|26.02.2019 14:26|

Если и подражать президенту, то по полной - пусть почетный тоже себе пальчик повредит...

Гость|26.02.2019 14:31|

Нельзя ему повреждать перст указующий

Гость|26.02.2019 14:38|

Во избежания паники советую брать с собой фонарики (игрокам лобковые, чтоб руки были свободны), а то мало ли...

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Имя: Гость
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