14.01.2019 | 12:59

Жители Пензы пожаловались губернатору Ивану Белозерцеву на работу «Дизель-Арены». Он в свою очередь на планерке в правительстве в понедельник, 14 января, ознакомил с обращениями граждан министра физкультуры и спорта Григория Кабельского.

«Вопиющий случай на «Дизель-Арене». Лед оплачен, игра чемпионата среди любителей. Ничья в основное время, назначаются буллиты. Матч затягивается примерно на 10 минут, после лед свободен. Что делают сотрудники «Дизель-Арены»? Выключают свет. Им плевать на игру, на команды, на судей и болельщиков. Неужели так можно относиться к людям? Мы могли доплатить», - зачитал глава региона обращение.

Эта история возмутила Ивана Белозерцева, и он потребовал, чтобы Григорий Кабельский разобрался в ней лично. «У меня нет сомнений, что так и было. Материал расследования - мне на стол. С предложением, если так оно и есть, о наказании виновных», - поручил губернатор.

Другим поводом для жалобы, связанной с «Дизель-Ареной», стало введение с 2019 года нового правила для арендующих лед.

«Во время матчей любителям нужно арендовать вторую раздевалку. Почему? Мы платим за один час льда 7 500 рублей, а нам дают одну раздевалку. Надо выкупать еще одну за 1 250. Можно ли оставить все как было?» - спросили у Ивана Белозерцева.

Тот переадресовал вопрос Григорию Кабельскому. «Разберитесь по раздевалке. За лед платят - что за раздевалку-то еще платить? Почему еще одну раздевалку не отдаем? Если там второй лед работает, это другая ситуация, но надо людям объяснить», - резюмировал он.