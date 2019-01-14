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Общество | Работники «Дизель-Арены» выключили свет во время хоккейного матча

14.01.2019|12:59
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Жители Пензы пожаловались губернатору Ивану Белозерцеву на работу «Дизель-Арены». Он в свою очередь на планерке в правительстве в понедельник, 14 января, ознакомил с обращениями граждан министра физкультуры и спорта Григория Кабельского.

«Вопиющий случай на «Дизель-Арене». Лед оплачен, игра чемпионата среди любителей. Ничья в основное время, назначаются буллиты. Матч затягивается примерно на 10 минут, после лед свободен. Что делают сотрудники «Дизель-Арены»? Выключают свет. Им плевать на игру, на команды, на судей и болельщиков. Неужели так можно относиться к людям? Мы могли доплатить», - зачитал глава региона обращение.

Эта история возмутила Ивана Белозерцева, и он потребовал, чтобы Григорий Кабельский разобрался в ней лично. «У меня нет сомнений, что так и было. Материал расследования - мне на стол. С предложением, если так оно и есть, о наказании виновных», - поручил губернатор.

Другим поводом для жалобы, связанной с «Дизель-Ареной», стало введение с 2019 года нового правила для арендующих лед.

«Во время матчей любителям нужно арендовать вторую раздевалку. Почему? Мы платим за один час льда 7 500 рублей, а нам дают одну раздевалку. Надо выкупать еще одну за 1 250. Можно ли оставить все как было?» - спросили у Ивана Белозерцева.

Тот переадресовал вопрос Григорию Кабельскому. «Разберитесь по раздевалке. За лед платят - что за раздевалку-то еще платить? Почему еще одну раздевалку не отдаем? Если там второй лед работает, это другая ситуация, но надо людям объяснить», - резюмировал он.

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Гость|14.01.2019 13:11|

Отключили свет? Срочно детей-отличников туда!

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P.S. Что бы не говорили, а цирк в Пензе действительно не нужен, хватает планерок по понедельниам...

Гость|14.01.2019 13:16|

Товарищ, в цирк скоро только с 18+.Госдума сказали. Так что он действительно не нужен.

Имя: Гость
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