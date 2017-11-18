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Спорт | Команда пензенского правительства выиграла у звезд хоккея со счетом 8:7

18.11.2017|10:29
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В пятницу, 17 ноября, в СКЗ «Дизель-Арена» состоялся товарищеский хоккейный матч между командами звезд отечественного спорта и правительства Пензенской области.

В матче участвовали легенды советского хоккея - двукратные олимпийские чемпионы Александр Кожевников и Владимир Мышкин, неоднократные чемпионы мира братья Голиковы, знаменитые спортсмены смешанных боевых единоборств.

«В упорной борьбе со счетом 8:7 команда правительства Пензенской области одержала победу над звездами отечественного спорта», - сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Мы выходим на лед, чтобы показать нашей молодежи, что заниматься спортом можно в любом возрасте. Сегодня на трибунах было много молодых людей. Они увидели замечательную игру наших звезд хоккея, наших земляков, которыми мы гордимся», - отметил губернатор Иван Белозерцев после завершения хоккейного матча.

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Гость|18.11.2017 10:47|

Согнали нас на эти трибуны!

Гость|18.11.2017 10:48|

Гость писал(a):

Согнали нас на эти трибуны!
Печеньки хоть дали?

Гость|18.11.2017 10:55|

Вот эта новость доказывает,что зря бюджетные народные деньги потратили на строительство Дизель арены,на содержание здания каждый месяц ,на содержание команды.и эта де новость доказывает что такая же ситуация в спорте нашей страны.если не спортсмены выигрывают)))Может правильно что нас не допускают на Олимпиаду?Может все страны открыто говорят хватит допинг брать!Может чиновников из управления отправить на футбол 2018 ?Может хоть в этом пользу принесут?

Гость|18.11.2017 11:01|

Им не до нас,они в игрушки не наигрались,противно об этом читать, везде развал, работы нет, зарплаты копейки,а господа играют,дурдом ,а не страна.

Гость|18.11.2017 11:02|

Гость писал(a):

Может чиновников из управления отправить на футбол 2018 ?Может хоть в этом пользу принесут
Хз.. там не Пенза.. договорные матчи не пройдут))) хотя наверное всёж сыграют не хуже наших"проф" рукожопых игроков ногомячь.

Гость|18.11.2017 11:05|

приехали бы лучше на субботник в Белинский

Гость|18.11.2017 11:23|

Гость|18.11.2017 10:47|

Согнали нас на эти трибуны

Лучше бы тогда по районам тогда билеты раздали, мы хоть развеялись и в город съездили

Гость|18.11.2017 11:24|

Вход бесплатный был))) неуспели)

Гость|18.11.2017 11:26|

Пиздоболы.

Гость|18.11.2017 11:29|

они в игрушки не наигрались

Хоккей конечно командная игра,много лиц правительства было задействовано, но все таки это не " игрушка"

Гость|18.11.2017 11:31|

Красиво, немного постановочно, но красиво, жаль попасть не удалось, работа есть работа

Гость|18.11.2017 11:32|

сть|18.11.2017 11:24|

Вход бесплатный был))) неуспели

А вот об этом надо было в газетах писать, думаю народ тогда бы подтянулся, и не надо было сгонять бюджетников и студентов

Гость|18.11.2017 11:33|

Вот это юмористический концерт был, прям как на Дизеле.

Гость|18.11.2017 11:34|

А что эти два чуда без шлемов стоят?

Гость|18.11.2017 11:37|

Гость писал(a):

Гость|18.11.2017 11:34|

А что эти два чуда без шлемов стоят?

А там отшибать нечего, безмозглый чиновник - примета нашего времени.

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Имя: Гость
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