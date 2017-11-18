18.11.2017 | 10:29

В пятницу, 17 ноября, в СКЗ «Дизель-Арена» состоялся товарищеский хоккейный матч между командами звезд отечественного спорта и правительства Пензенской области.

В матче участвовали легенды советского хоккея - двукратные олимпийские чемпионы Александр Кожевников и Владимир Мышкин, неоднократные чемпионы мира братья Голиковы, знаменитые спортсмены смешанных боевых единоборств.

«В упорной борьбе со счетом 8:7 команда правительства Пензенской области одержала победу над звездами отечественного спорта», - сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Мы выходим на лед, чтобы показать нашей молодежи, что заниматься спортом можно в любом возрасте. Сегодня на трибунах было много молодых людей. Они увидели замечательную игру наших звезд хоккея, наших земляков, которыми мы гордимся», - отметил губернатор Иван Белозерцев после завершения хоккейного матча.