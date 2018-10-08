08.10.2018 | 09:44

Пензенский хоккейный клуб «Дизель» расторг контракт с центральным нападающим Виктором Луговским.

Сотрудничество прервано по обоюдному соглашению сторон. О причинах расторжения контракта не сообщается.

Луговской был известен пензенским болельщикам по выступлению за желто-синих в сезоне-2016/17 в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Затем хоккеист играл в чемпионате Казахстана и отметился высокой результативностью в составе команды «Кулагер», а в июне 2018-го стало известно, что он возвращается в «Дизель». В итоге 32-летний форвард в текущем сезоне успел провести за пензенскую команду восемь матчей, в которых набрал три очка.

«На его счету одна заброшенная шайба и две результативные передачи. В составе желто-синих Виктор Луговской выступал под № 9», - сообщили в пресс-службе «Дизеля».

Ранее сообщалось, что в составе пензенской команды произошло еще одно изменение: место вратаря Владислава Фокина занял Максим Борисов. Фокин был выставлен на драфт отказов. По словам Алексея Ваулина, «тренерский штаб посчитал, что он не справился со своей задачей».