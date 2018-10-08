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Спорт | «Дизель» отправился во второе выездное турне сезона

08.10.2018|08:45
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Хоккеисты «Дизеля» отправились во второе выездное турне в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. В ночь на понедельник, 8 октября, пензенцы выехали в Ижевск, чтобы 9-го сыграть с местной «Ижсталью».

Затем команда под руководством Алексея Ваулина проследует в Пермь, Нефтекамск и Альметьевск. Завершится серия 15 октября.

Главный тренер «Дизеля» взял на выезд 24 игрока. Это вратари Глеб Носов и Максим Борисов; защитники Егор Артамонов, Андрей Кравченко, Максим Томкин, Артем Лесников, Денис Бельский, Андрей Корабейников, Дмитрий Киселев, Антон Антонов и Виталий Люлько; нападающие Данил Савунов, Владислав Волков, Максим Зюзякин, Максим Чумаков, Владислав Барулин, Данил Макаров, Юрий Кокшаров, Василий Москалев, Александр Тарасов, Сергей Сулев, Никита Демин, Давид Думбадзе и Максим Колмыков.

«Место Владислава Фокина в заявке команды впервые с начала сезона занял пензенский вратарь Максим Борисов», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Фокин был выставлен на драфт отказов. По словам Алексея Ваулина, «тренерский штаб посчитал, что он не справился со своей задачей». Контракт был заключен до 30 апреля, и в настоящее время его нельзя расторгнуть. Если хоккеиста никто не купит, ему снизят зарплату на 20% и он будет числиться в составе клуба до окончания контракта.

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Гость|08.10.2018 08:53|

лузеры поехали продувать за бюджетные деньги, на потеху жалкой кучке бухающих голопузов.

Имя: Гость
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