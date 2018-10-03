03.10.2018 | 13:35

Голкипер пензенской хоккейной команды «Дизель» Владислав Фокин оказался в списке отказов. Об этом в среду, 3 октября, сообщила пресс-служба клуба.

32-летний вратарь является воспитанником челябинской школы. В 2015 году он выступал в ВХЛ за челябинский «Челмет», затем в составе «Югры» играл в Континентальной хоккейной лиге.

2 июля 2018-го с ним заключило контракт руководство пензенского «Дизеля». В сезоне-2018/19 вратарь провел шесть матчей за желто-синих, в его активе 85% отраженных бросков, коэффициент надежности - 3,6.

После ряда поражений сурской команды руководство клуба, которое не устроила игра хоккеиста, приняло решение выставить его на драфт отказов.

«Контракт был заключен до 30 апреля, и в настоящее время мы не можем его расторгнуть. Если хоккеиста никто не купит, он автоматически идет на понижение зарплаты на 20 процентов. Будет продолжать числиться в составе клуба до окончания контракта», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ПХК «Дизель».

3 октября желто-синие выйдут на домашний лед против воскресенского «Химика» уже без Владислава Фокина.