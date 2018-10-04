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Спорт | Тренер «Дизеля»: Фокин не справился со своей задачей

04.10.2018|09:20
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Главный тренер пензенского хоккейного клуба «Дизель» Алексей Ваулин прокомментировал ситуацию с вратарем Владиславом Фокиным, выставленным на драфт отказов.

«Мы брали Влада и рассчитывали, что он будет помогать и выручать. Тренерский штаб посчитал, что он не справился со своей задачей. Цифры вы знаете сами, поэтому решили выставить на драфт отказов», - сообщил Ваулин после завершения матча против воскресенского «Химика».

Основным голкипером команды он назвал Глеба Носова. Кроме того, наставник дизелистов признал, что селекция во вратарской линии в текущем сезоне не удалась.

«Сейчас будем смотреть, что и как. Пока Глеб Носов номер один, и это не обсуждается», - подчеркнул Ваулин.

32-летний Владислав Фокин является воспитанником челябинской школы. Руководство «Дизеля» заключило с ним контракт 2 июля 2018-го. В сезоне-2018/19 вратарь провел шесть матчей за желто-синих, в его активе 85% отраженных бросков, коэффициент надежности - 3,6. После ряда поражений руководство клуба приняло решение выставить его на драфт отказов.

«Контракт был заключен до 30 апреля, и в настоящее время мы не можем его расторгнуть. Если хоккеиста никто не купит, он автоматически идет на понижение зарплаты на 20 процентов. Будет продолжать числиться в составе клуба до окончания контракта», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ПХК «Дизель».

Источник — Фото пресс-службы ХК «Дизель»
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Гость|04.10.2018 09:30|

Каков тренер - таковы и игроки. Тренера на конкурс красоты,а игроков разогнать.

Гость|04.10.2018 09:37|

Гость писал(a):

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот,
Пробуй еще. Ждем продолжения.

Гость|04.10.2018 09:53|

при чём здесь тренер?Команда уже давно не имеет никакого отношения к дизельному заводу,поэтому название необходимо поменять!

Предлагаю переименовать "Дизель" в "Губернатор"!

Пусть их за проигрыши вся областная администрация имеет.

Гость|04.10.2018 10:04|

Главный тренер наверно больше занят конкурсами красоты?

Гость|04.10.2018 10:09|

Когда ж уже дойдёт?

Необходимо Разогнать и забыть!

Сколько людей от алкоголизма спасет

Гость|04.10.2018 10:15|

penzainform.ru писал(a):

Главный тренер пензенского хоккейного клуба «Дизель» Алексей Ваулин прокомментировал ситуацию
Анастасия Ваулина, дочь главного тренера пензенского хоккейного клуба «Дизель», на 12-м Всероссийском конкурсе «Мисс и мистер студенчество - 2018» завоевала титул второй вице-мисс.ЭТИМ ВСЁ И ОБЪЯСНЯЕТСЯ.НУ НЕ КОГДА ЕМУ ДИЗЕЛЕМ ЗАНИМАТЬСЯ.

Гость|04.10.2018 10:28|

Хоккейный клуб Пензенский !!!

Гость|04.10.2018 10:37|

Лучше "Соборный".

Гость|04.10.2018 10:41|

penzainform.ru писал(a):

Если хоккеиста никто не купит,

Разве можно купить или продать человека? Это, что, скрытая работорговля?

Гость|04.10.2018 10:50|

Разгоните и пусть спиваются,как и все предыдущие. Кому они нужны.

Гость|04.10.2018 10:54|

penzainform.ru писал(a):

в его активе 85% отраженных бросков
Это что мало? Для сравнения у остальных вратарей скока?

Имя: Гость
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