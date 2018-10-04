04.10.2018 | 09:20

Главный тренер пензенского хоккейного клуба «Дизель» Алексей Ваулин прокомментировал ситуацию с вратарем Владиславом Фокиным, выставленным на драфт отказов.

«Мы брали Влада и рассчитывали, что он будет помогать и выручать. Тренерский штаб посчитал, что он не справился со своей задачей. Цифры вы знаете сами, поэтому решили выставить на драфт отказов», - сообщил Ваулин после завершения матча против воскресенского «Химика».

Основным голкипером команды он назвал Глеба Носова. Кроме того, наставник дизелистов признал, что селекция во вратарской линии в текущем сезоне не удалась.

«Сейчас будем смотреть, что и как. Пока Глеб Носов номер один, и это не обсуждается», - подчеркнул Ваулин.

32-летний Владислав Фокин является воспитанником челябинской школы. Руководство «Дизеля» заключило с ним контракт 2 июля 2018-го. В сезоне-2018/19 вратарь провел шесть матчей за желто-синих, в его активе 85% отраженных бросков, коэффициент надежности - 3,6. После ряда поражений руководство клуба приняло решение выставить его на драфт отказов.

«Контракт был заключен до 30 апреля, и в настоящее время мы не можем его расторгнуть. Если хоккеиста никто не купит, он автоматически идет на понижение зарплаты на 20 процентов. Будет продолжать числиться в составе клуба до окончания контракта», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ПХК «Дизель».