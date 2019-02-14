14.02.2019 | 11:51

Губернатор Пензенской области вновь поднял тему изменения маршрута скоростного фирменного поезда «Сура». На этот раз вопрос обсуждался с генеральным директором, председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым на деловой встрече в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в четверг, 14 февраля.

Маршрут «Суры» изменился с 9 декабря 2018 года. Поезд стал следовать через станции Рузаевка, Торбеево и Рязань-I. Таким образом, несколько ключевых станций в области остались без «Суры», от жителей Пачелмы, Каменского района начали поступать жалобы.

29 января маршрут поезда обсудили на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике во время дней Пензенской области.

«Уже в конце года планируем поставить инновационный двухэтажный подвижной состав на этот маршрут, но маршрут пришлось немного спрямить, чтобы эти скорости достигнуть», - сообщил заместитель генерального директора «Федеральной пассажирской компании» Олег Никитин.

По его словам, чтобы обслуживание пассажиров на участках, где «Сура» ходила раньше, не ухудшилось, там ежедневно курсируют три поезда, соединяющие Пензу с Москвой. «Для справки: основной поток из Москвы в Пензу - прямой поток, 85-89% людей едут от начальной до конечной станции», - добавил Олег Никитин.

Он также пояснил, что по старому маршруту невозможно пустить двухэтажный подвижной состав: он не электрифицирован.

Однако губернатор вновь поднял вопрос в Сочи. «Олег Белозеров дал поручение просчитать возможности возвращения маршрута», - сообщили в пресс-службе правительства о реакции гендиректора ОАО «РЖД».