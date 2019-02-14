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Общество | Гендиректора «РЖД» попросили вернуть «Суру» на старый маршрут

14.02.2019|11:51
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Губернатор Пензенской области вновь поднял тему изменения маршрута скоростного фирменного поезда «Сура». На этот раз вопрос обсуждался с генеральным директором, председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым на деловой встрече в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в четверг, 14 февраля.

Маршрут «Суры» изменился с 9 декабря 2018 года. Поезд стал следовать через станции Рузаевка, Торбеево и Рязань-I. Таким образом, несколько ключевых станций в области остались без «Суры», от жителей Пачелмы, Каменского района начали поступать жалобы.

29 января маршрут поезда обсудили на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике во время дней Пензенской области.

«Уже в конце года планируем поставить инновационный двухэтажный подвижной состав на этот маршрут, но маршрут пришлось немного спрямить, чтобы эти скорости достигнуть», - сообщил заместитель генерального директора «Федеральной пассажирской компании» Олег Никитин.

По его словам, чтобы обслуживание пассажиров на участках, где «Сура» ходила раньше, не ухудшилось, там ежедневно курсируют три поезда, соединяющие Пензу с Москвой. «Для справки: основной поток из Москвы в Пензу - прямой поток, 85-89% людей едут от начальной до конечной станции», - добавил Олег Никитин.

Он также пояснил, что по старому маршруту невозможно пустить двухэтажный подвижной состав: он не электрифицирован.

Однако губернатор вновь поднял вопрос в Сочи. «Олег Белозеров дал поручение просчитать возможности возвращения маршрута», - сообщили в пресс-службе правительства о реакции гендиректора ОАО «РЖД».

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|14.02.2019 12:09|

Уймись што ле наконец то

Гость|14.02.2019 12:11|

Чо, западло аромат очистных нюхать при въезде в столицу Буртассии? Эт еще лето не наступило...

Гость|14.02.2019 12:13|

Давайте голосовать

Гость|14.02.2019 12:13|

что не видать нам двухэтажных вагонов?

Гость|14.02.2019 12:16|

вам же сказали : маршрут не электрифицирован! вы что в 21 веке что ли живете!

Гость|14.02.2019 12:17|

Ну вот,хоть чем-то занялись.

Вот именно это нужно обсуждать на инвестфоруме.

А так:Белозерцев...Белозеров,может и поменяют,хотя навряд ли,РЖД деньги считать умеет.

Гость|14.02.2019 12:20|

про кораблики не забудьте!!!

Гость|14.02.2019 12:37|

а он попросил жрецам подарить здание ДК Дзержинского?

Пензенских попов нельзя обижать!

Гость|14.02.2019 12:51|

Из за этих 10% не видать нам 2-х этажных вогонов? Там же другие поезда ходят по такому же маршруту. У Белозерцева что, родня там живет?

Гость|14.02.2019 12:53|

Уже в конце года планируем поставить инновационный двухэтажный подвижной состав на этот маршрут, но маршрут пришлось немного спрямить, чтобы эти скорости достигнуть»

Какой двухэтажный? Какой маршрут? Какие скорости? Вы что там курите? Что за набор слов?

Гость|14.02.2019 12:58|

Гость писал(a):

а он попросил жрецам подарить здание ДК Дзержинского?

Пензенских попов нельзя обижать!

Значит детей которые там занимаются обижать можно!?

Имя: Гость
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