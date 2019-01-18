18.01.2019 | 11:18

Депутаты регионального парламента поддержат обращение представителей Пензенской области в Совете Федерации в Минтранс РФ. Оно касается изменения маршрута фирменного поезда «Сура» № 51/52 Пенза - Москва.

Маршрут следования и расписание движения «Суры» изменились с 9 декабря 2018 года. Поезд стал следовать через станции Рузаевка, Торбеево и Рязань-I и доезжать из Пензы до Москвы быстрее на 44 минуты, а из столицы до Пензы - на 30 минут.

Однако, как выяснилось, изменение маршрута фирменного поезда вызвало нарекания у жителей Пензенской области. Об этом рассказал сенатор Совета Федерации от Пензенской области, присутствовавший на внеочередной сессии Заксобра в пятницу, 18 января.

«Поступает много обращений от жителей Пачелмы, Бекова, Каменского района. 60 лет поезд ходил по одному маршруту, а сейчас две трети области отсекли и пустили его через Мордовию. Кроме того, идут постоянные задержки, вот и сегодня он опоздал на час. Происходит что-то не очень красивое, с моей точки зрения», - сообщил сенатор.

Он также проинформировал пензенских законодателей о том, что совместно с коллегой Алексеем Дмитриенко обратился к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой вернуть «Суре» прежний путь следования. Минтранс, в свою очередь, делает упор на то, что собирается пустить двухэтажные поезда.

Губернатор Иван Белозерцев, в свою очередь, сообщил: «У нас будут проходить дни Пензенской области в Совете Федерации. Мы планируем поднять вопрос о возвращении «Суры» на прежний маршрут на профильном комитете, который курирует это направление деятельности. Нас поддерживает Валентина Ивановна (Матвиенко - Прим. ред.)».

Иван Белозерцев также обратился к депутатам Заксобра с просьбой поддержать идею возвращения «Суры» на прежний маршрут.

«Для жителей Пензенской области это очень важно. Двухэтажные вагоны для нас пока не очень выгодны. Есть обращение депутатов Госдумы, подключились члены Совета Федерации. Давайте поддержим эту позицию», - обратился глава региона к законодателям.

Обращение пензенских депутатов будет направлено в соответствующие структуры.