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Общество | Пензенцы просят вернуть поезд «Сура» на прежний маршрут

18.01.2019|11:18
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Депутаты регионального парламента поддержат обращение представителей Пензенской области в Совете Федерации в Минтранс РФ. Оно касается изменения маршрута фирменного поезда «Сура» № 51/52 Пенза - Москва.

Маршрут следования и расписание движения «Суры» изменились с 9 декабря 2018 года. Поезд стал следовать через станции Рузаевка, Торбеево и Рязань-I и доезжать из Пензы до Москвы быстрее на 44 минуты, а из столицы до Пензы - на 30 минут.

Однако, как выяснилось, изменение маршрута фирменного поезда вызвало нарекания у жителей Пензенской области. Об этом рассказал сенатор Совета Федерации от Пензенской области, присутствовавший на внеочередной сессии Заксобра в пятницу, 18 января.

«Поступает много обращений от жителей Пачелмы, Бекова, Каменского района. 60 лет поезд ходил по одному маршруту, а сейчас две трети области отсекли и пустили его через Мордовию. Кроме того, идут постоянные задержки, вот и сегодня он опоздал на час. Происходит что-то не очень красивое, с моей точки зрения», - сообщил сенатор.

Он также проинформировал пензенских законодателей о том, что совместно с коллегой Алексеем Дмитриенко обратился к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой вернуть «Суре» прежний путь следования. Минтранс, в свою очередь, делает упор на то, что собирается пустить двухэтажные поезда.

Губернатор Иван Белозерцев, в свою очередь, сообщил: «У нас будут проходить дни Пензенской области в Совете Федерации. Мы планируем поднять вопрос о возвращении «Суры» на прежний маршрут на профильном комитете, который курирует это направление деятельности. Нас поддерживает Валентина Ивановна (Матвиенко - Прим. ред.)».

Иван Белозерцев также обратился к депутатам Заксобра с просьбой поддержать идею возвращения «Суры» на прежний маршрут.

«Для жителей Пензенской области это очень важно. Двухэтажные вагоны для нас пока не очень выгодны. Есть обращение депутатов Госдумы, подключились члены Совета Федерации. Давайте поддержим эту позицию», - обратился глава региона к законодателям.

Обращение пензенских депутатов будет направлено в соответствующие структуры.

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Гость|18.01.2019 11:36|

В нашу диревню тожа поизда не езют.

Гость|18.01.2019 11:45|

Фамилии у сенатора нет что ли?

Гость|18.01.2019 11:57|

А Беково тут каким боком?

Гость|18.01.2019 11:58|

Даешь двухэтажные вагоны!

Гость|18.01.2019 12:00|

Это было очевидно. Идея на корню была неверной.

Гость|18.01.2019 12:05|

И правильно сделали. Давно было пора эту дикую гнилую Каменку от столицы отрезать.

Гость|18.01.2019 12:06|

двухэтажные для китайцев мелких.

Гость|18.01.2019 12:07|

цена походу тоже двухэтажная выростет

Гость|18.01.2019 12:08|

Двухэтажные вагоны для нас пока не очень выгодны.

А что выгодно для вас все уже знают...

Гость|18.01.2019 12:13|

Пишите правильно. Не пензенцы, а дикари каменския и пачолмския.

Гость|18.01.2019 12:13|

На прежнем маршруте Суры нет электричества!!! Да, в 21 веке - нет электричества. Паровозы состав до Моршанска тянут. В этом проблема. никаких двухэтажных поездов не будет в Каменке и Пачелме.

Гость|18.01.2019 12:16|

Поезда не ходят. Самолеты не летают. Достижения

Гость|18.01.2019 12:20|

Гость писал(a):

В нашу диревню тожа поизда не езют.
устройся на работу и не шакаль по сайтам

Гость|18.01.2019 12:22|

Гость писал(a):

Паровозы состав до Моршанска тянут.
Паровозы не ходят уже несколько десятилетий.

Гость|18.01.2019 12:25|

Связи двухэтажного вагона с наличием контактной сети нет. Другое дело - прежняя ветка малодеятельная, двухэтажный вагон будет недогружен, а это потеря денег. Потому и пустили через Рузаевку.

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Имя: Гость
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