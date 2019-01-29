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Общество | Двухэтажный поезд «Сура» не сможет ходить по старому маршруту

29.01.2019|18:34
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Маршрут поезда «Сура» обсудили на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник, 29 января.

Заместитель генерального директора «Федеральной пассажирской компании» Олег Никитин отметил, что направление Москва - Пенза круглогодично пользуется большим спросом и была найдена возможность ускорить поезд на 30 с лишним минут в одну сторону и почти на 40 - в другую.

«Уже в конце года планируем поставить инновационный двухэтажный подвижной состав на этот маршрут, но маршрут пришлось немного спрямить, чтобы эти скорости достигнуть», - сообщил он.

По его словам, чтобы обслуживание пассажиров на участках, где «Сура» ходила раньше, не ухудшилось, там ежедневно курсируют три поезда, соединяющие Пензу с Москвой.

«Для справки: основной поток из Москвы в Пензу - прямой поток, 85-89% людей едут от начальной до конечной станции. Посадка-высадка на трех станциях, о которых идет речь (выпавших из маршрута. - Прим. ред.), - от 4 до 23 человек», - добавил Олег Никитин.

Он заявил, что маршрут «Суры» изменили для пассажиров, «Федеральная пассажирская компания» от этого ничего не выиграла. Кроме того, по старому маршруту невозможно пустить двухэтажный подвижной состав - он не электрифицирован.

Маршрут следования и расписание движения «Суры» изменились с 9 декабря 2018 года. Поезд стал следовать через станции Рузаевка, Торбеево и Рязань-I. Это вызвало нарекания у жителей Пензенской области: жалобы поступают из Пачелмы, Бекова, Каменского района.

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Гость|29.01.2019 18:45|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, по старому маршруту невозможно пустить двухэтажный подвижной состав - он не электрифицирован.
Таки у двухэтажных вагонов есть пантографы-токоприемники? Или дымком от тепловоза задувать на второй этаж будет?

Гость|29.01.2019 18:50|

А Беково чё- перенесли между каменкой и пачелмой. Када, че то не заметил?))

Гость|29.01.2019 19:05|

penzainform.ru писал(a):

по старому маршруту невозможно пустить двухэтажный подвижной состав - он не электрифицирован.
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ДЛЯ ДВУХЭТАЖКИ ДРУГАЯ, ЧЕМ ДЛЯ НОРМАЛЬНыХ ПОЕЗДОВ?

Гость|29.01.2019 19:22|

для Каменки еще 3 поезда..

Гость|29.01.2019 19:26|

Гость писал(a):

А Беково чё- перенесли между каменкой и пачелмой. Када, че то не заметил?))
Сидят у компа, клепают статьи, кто кого где зарезал по пьяни или какие где аварии... думаете, они знают, где какие поселения в области..

Гость|29.01.2019 19:37|

Белинский наверно или Башмаково. Но не Беково. Оно с какого тут бока?

Гость|29.01.2019 19:43|

всё для народа. главное чтоб народ не спрашивать, чего он то хочет. сказали через рузаевку - значит через рузаевку. скажут через ташкент ,поедете через ташкент, для вас-же делают.

Гость|29.01.2019 19:51|

А как же престиж Тархан? Много людей на Суре добирались!!!

Гость|29.01.2019 19:56|

Ну не электрифицировать же старый путь, в самом деле...

Гость|29.01.2019 20:07|

Гость писал(a):

Таки у двухэтажных вагонов есть пантографы-токоприемники? Или дымком от тепловоза задувать на второй этаж будет?
Да будет.Если высота обычного 4355мм ,то у двухэтажного 5250 мм. ,к тому же он почти на 7 тонн тяжелее.К тому же новые вагоны оборудованы электропневматическими тормозами ,электромеханическими приводами дверей и другим оборудованием (Номинальная мощность комплекса электрооборудования, кВт не более 72 кВт, в том числе 40 кВт от высоковольтного статического преобразователя ).А вагоны наши ,тверские.

Гость|29.01.2019 20:11|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://tok.pw/menblog

Гость|29.01.2019 20:11|

Гость писал(a):

А как же престиж Тархан? Много людей на Суре добирались!!!
Делать из 121 фирменный поезд Пенза.

Гость|29.01.2019 20:14|

Ну конечно странно, что фирменный поезд идёт не по территории области

Гость|29.01.2019 20:15|

В каменке на суру не менее 50 человек садилось.

Имя: Гость
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