29.01.2019 | 18:34

Маршрут поезда «Сура» обсудили на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник, 29 января.

Заместитель генерального директора «Федеральной пассажирской компании» Олег Никитин отметил, что направление Москва - Пенза круглогодично пользуется большим спросом и была найдена возможность ускорить поезд на 30 с лишним минут в одну сторону и почти на 40 - в другую.

«Уже в конце года планируем поставить инновационный двухэтажный подвижной состав на этот маршрут, но маршрут пришлось немного спрямить, чтобы эти скорости достигнуть», - сообщил он.

По его словам, чтобы обслуживание пассажиров на участках, где «Сура» ходила раньше, не ухудшилось, там ежедневно курсируют три поезда, соединяющие Пензу с Москвой.

«Для справки: основной поток из Москвы в Пензу - прямой поток, 85-89% людей едут от начальной до конечной станции. Посадка-высадка на трех станциях, о которых идет речь (выпавших из маршрута. - Прим. ред.), - от 4 до 23 человек», - добавил Олег Никитин.

Он заявил, что маршрут «Суры» изменили для пассажиров, «Федеральная пассажирская компания» от этого ничего не выиграла. Кроме того, по старому маршруту невозможно пустить двухэтажный подвижной состав - он не электрифицирован.

Маршрут следования и расписание движения «Суры» изменились с 9 декабря 2018 года. Поезд стал следовать через станции Рузаевка, Торбеево и Рязань-I. Это вызвало нарекания у жителей Пензенской области: жалобы поступают из Пачелмы, Бекова, Каменского района.