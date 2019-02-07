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Общество | Пензенские осужденные сошьют спецодежду для местных хирургов

07.02.2019|11:45
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В исправительной колонии № 1 осужденные приступили к пошиву специальной одежды для хирургов Пензенской области. Им предстоит изготовить более тысячи комплектов по заказу одной из местных фирм.

«Это пензенское предприятие на протяжении длительного времени сотрудничает с учреждениями уголовно-исполнительной системы», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

В ноябре заключенные колонии № 8 выполняли спецзаказ по пошиву одежды для сварщиков. Она защитит работников от искр, брызг расплавленного металла и излучения сварочной дуги.

А в начале декабря осужденные ИК-1 приступили к изготовлению зимних пальто для девочек. Их будут носить столичные ученицы кадетских классов.

Для внутренних нужд регионального УФСИН в 2018 году заключенные пошили продукции на сумму 19 млн 485 тысяч 38 рублей.

Рубашки, блузки, брюки, костюмы, головные уборы и постельное белье предназначаются для личного состава спецучреждений и отбывающих наказание.

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Гость|07.02.2019 11:58|

а в панзе кроме зеков кто-нибуть ещё рботает

Гость|07.02.2019 11:59|

А DVB-T2 приставки когда они начнут уже паять?

Имя: Гость
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