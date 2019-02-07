07.02.2019 | 11:45

В исправительной колонии № 1 осужденные приступили к пошиву специальной одежды для хирургов Пензенской области. Им предстоит изготовить более тысячи комплектов по заказу одной из местных фирм.

«Это пензенское предприятие на протяжении длительного времени сотрудничает с учреждениями уголовно-исполнительной системы», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

В ноябре заключенные колонии № 8 выполняли спецзаказ по пошиву одежды для сварщиков. Она защитит работников от искр, брызг расплавленного металла и излучения сварочной дуги.

А в начале декабря осужденные ИК-1 приступили к изготовлению зимних пальто для девочек. Их будут носить столичные ученицы кадетских классов.

Для внутренних нужд регионального УФСИН в 2018 году заключенные пошили продукции на сумму 19 млн 485 тысяч 38 рублей.

Рубашки, блузки, брюки, костюмы, головные уборы и постельное белье предназначаются для личного состава спецучреждений и отбывающих наказание.