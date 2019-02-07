В исправительной колонии № 1 осужденные приступили к пошиву специальной одежды для хирургов Пензенской области. Им предстоит изготовить более тысячи комплектов по заказу одной из местных фирм.
«Это пензенское предприятие на протяжении длительного времени сотрудничает с учреждениями уголовно-исполнительной системы», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.
В ноябре заключенные колонии № 8 выполняли спецзаказ по пошиву одежды для сварщиков. Она защитит работников от искр, брызг расплавленного металла и излучения сварочной дуги.
А в начале декабря осужденные ИК-1 приступили к изготовлению зимних пальто для девочек. Их будут носить столичные ученицы кадетских классов.
Для внутренних нужд регионального УФСИН в 2018 году заключенные пошили продукции на сумму 19 млн 485 тысяч 38 рублей.
Рубашки, блузки, брюки, костюмы, головные уборы и постельное белье предназначаются для личного состава спецучреждений и отбывающих наказание.
а в панзе кроме зеков кто-нибуть ещё рботает