29.12.2018 | 15:51

В 2018 году пензенские заключенные пошили продукции для внутренних нужд регионального УФСИН на сумму 19 485 038 рублей.

Рубашки, блузки, брюки, костюмы, головные уборы и постельное белье предназначаются для личного состава спецучреждений и отбывающих наказание.

«Полная загрузка швейных участков позволила трудоустроить 437 работников из числа осужденных», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

В этой области исправительные учреждения работают не только на себя, но и активно сотрудничают с различными структурами.

Так, в ноябре заключенные колонии № 8 выполняли спецзаказ по пошиву одежды для сварщиков. Она защитит работников от искр, брызг расплавленного металла и излучения сварочной дуги.

А в начале декабря осужденные ИК-1 приступили к изготовлению зимних пальто для девочек. Их будут носить столичные ученицы кадетских классов.