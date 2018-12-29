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Общество | Пензенские осужденные пошили одежды на 19 млн рублей

29.12.2018|15:51
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В 2018 году пензенские заключенные пошили продукции для внутренних нужд регионального УФСИН на сумму 19 485 038 рублей.

Рубашки, блузки, брюки, костюмы, головные уборы и постельное белье предназначаются для личного состава спецучреждений и отбывающих наказание.

«Полная загрузка швейных участков позволила трудоустроить 437 работников из числа осужденных», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

В этой области исправительные учреждения работают не только на себя, но и активно сотрудничают с различными структурами.

Так, в ноябре заключенные колонии № 8 выполняли спецзаказ по пошиву одежды для сварщиков. Она защитит работников от искр, брызг расплавленного металла и излучения сварочной дуги.

А в начале декабря осужденные ИК-1 приступили к изготовлению зимних пальто для девочек. Их будут носить столичные ученицы кадетских классов.

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Гость|29.12.2018 16:18|

Пора отправлять на неделю моды в Париж.

Гость|29.12.2018 20:52|

А на общак ?

Гость|29.12.2018 20:55|

В тюрьме всегда работа по госконтракту и Неплохая зарплата на карту

Имя: Гость
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