14.01.2019 | 10:07

В понедельник, 14 января, на оперативном совещании в правительстве области глава региона Иван Белозерцев, подчеркнув, что это не вопрос губернатора, обратился к теме образования наледи на крышах.

«Обращаю внимание глав муниципальных образований и жилищной инспекции. Террор в хорошем смысле слова должен быть к недобросовестным управляющим компаниям, ТСЖ, протоколы должны быть», - потребовал Иван Белозерцев.

И. о. начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александр Киндаев сообщил, что во время зимних каникул придомовые территории проверялись, в 65 дворах были обнаружены нарушения. Будут оформлены и направлены в суд 47 протоколов.

«Надо увеличивать интенсивность вашей работы. Город, подключайтесь, у жилищной инспекции количество работников ограниченно», - призвал губернатор.

9 января управляющие компании и ТСЖ оперативно ликвидировали с крыш многоэтажных домов в Пензе сосульки. Соответствующее распоряжение дал мэр города Виктор Кувайцев. Работу проконтролировали сотрудники районных администраций.

Также с 1 января по состоянию на 12-е МУП «Пензадормост» вывез более 40 тысяч кубометров снега.