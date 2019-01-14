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Общество | В Пензе к недобросовестным коммунальщикам применят террор

14.01.2019|10:07
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В понедельник, 14 января, на оперативном совещании в правительстве области глава региона Иван Белозерцев, подчеркнув, что это не вопрос губернатора, обратился к теме образования наледи на крышах.

«Обращаю внимание глав муниципальных образований и жилищной инспекции. Террор в хорошем смысле слова должен быть к недобросовестным управляющим компаниям, ТСЖ, протоколы должны быть», - потребовал Иван Белозерцев.

И. о. начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александр Киндаев сообщил, что во время зимних каникул придомовые территории проверялись, в 65 дворах были обнаружены нарушения. Будут оформлены и направлены в суд 47 протоколов.

«Надо увеличивать интенсивность вашей работы. Город, подключайтесь, у жилищной инспекции количество работников ограниченно», - призвал губернатор.

9 января управляющие компании и ТСЖ оперативно ликвидировали с крыш многоэтажных домов в Пензе сосульки. Соответствующее распоряжение дал мэр города Виктор Кувайцев. Работу проконтролировали сотрудники районных администраций.

Также с 1 января по состоянию на 12-е МУП «Пензадормост» вывез более 40 тысяч кубометров снега.

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Гость|14.01.2019 10:30|

Вчера проезжали по улице Измайлова. На несчастных 2-ух этажках огромные сосульки.

Гость|14.01.2019 10:30|

penzainform.ru писал(a):

Террор в хорошем смысле слова должен быть к недобросовестным управляющим компаниям, ТСЖ, протоколы должны быть», - потребовал Иван Белозерцев.
Иван Александрович, отец родной, да как же нам быть-то?

Начнем ведь сшибать сосульки и наледь, будет падать на тротуар, потом примерзнет - придется откалывать ломами чтобы расчистить. А там свежеуложенная по лету плитка! И что получится?

Гость|14.01.2019 10:36|

Вот раскричались! Весна не за горами,а там и лето.

Гость|14.01.2019 10:46|

протоколы должны быть»,

Посадки должны быть .

Гость|14.01.2019 10:59|

А разве террор может быть в хорошем смысле) ?

Гость|14.01.2019 11:00|

Верной дорогой идёте товарищи! По заветам Ильича Пенза достойна массового террора.

Гость|14.01.2019 11:02|

penzainform.ru писал(a):

Террор в хорошем смысле слова должен быть к недобросовестным управляющим компаниям, ТСЖ, протоколы должны быть», - потребовал Иван Белозерцев.
Может быть вы хотели сказать "хоррор"?

Гость|14.01.2019 11:09|

Нам война похрену а нам здесь террор в хорошем смысле обещают

Гость|14.01.2019 11:15|

Режим КТО давай .

Гость|14.01.2019 11:43|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

Гость|14.01.2019 11:44|

А дороги от снега когда уберут. Пензадормост только сгребает снег к обочинам, а не вывозит его. Все дороги в городе стали уже в 2 раза. На двухполосных уже не разъехаться со встречной машиной.Что будет к концу зимы? будем на лыжах вдоль заваленных трасс ездить?

Гость|14.01.2019 11:45|

Леонидовский путепровод скоро рухнет от количества неубранного на нем снега. Жуть как плохо работают коммунальщики этой зимой

Гость|14.01.2019 11:45|

Когда снег с улицы Калинина вывезут???

Гость|14.01.2019 11:50|

На Антонова еще в прошлую пятницу обещали снег вывезти. Может по бумагам и вывезли, а по факту только сгребли к обочине. Посмотреть бы отчеты для сравнения и выявления приписок

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