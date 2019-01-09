09.01.2019 | 12:19

«Жители обращаются к губернатору, сообщают в администрацию города и единую дежурную диспетчерскую службу об огромных сосульках. Это угроза жизни и здоровью людей, а управляющие компании бездействуют. Надо принимать меры, чтобы не допустить трагедии», - так оценил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев работу коммунальщиков в среду, 9 января.

Мэр отметил, что следует огораживать опасную зону, но не ограничиваться этим. По его мнению, предупреждающие ленты не выход из ситуации.

Виктор Кувайцев поставил главам районов задачу повлиять на недобросовестные организации и провести обход, взяв под особый контроль состояние крыш.

В маршрут включены адреса, о которых сообщают пензенцы: ул. Дзержинского, 38, ул. Лобачевского, 3, ул. Герцена, 12, ул. Ухтомского, 2Б, ул. Мира, 10, ул. Чаадаева, 93, ул. Ударная, 34, ул. Циолковского, 7, ул. Бакунина, 61а, и другие.

«При обнаружении висящих на крыше дома сосулек необходимо обратиться в обслуживающую (управляющую) организацию. Работники коммунальных служб должны в кратчайшие сроки отреагировать на сообщение. Согласно существующим нормам ответственность за травмы, полученные прохожими, несут руководители обслуживающих предприятий независимо от их форм собственности», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Если УК или ТСЖ не реагирует на тревожные сигналы, жители могут сообщить об этом в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области. Инспекторы проверят компанию или товарищество и в случае подтверждения факта выдадут предписание, за неисполнение которого грозит штраф.

«Необходимо помнить, что чаще всего наледь образуется над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. Кроме того, пензенцев просят обращать внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками. Стоит соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий», - добавили в пресс-службе администрации Пензы.

Ранее ИА «Пензаинформ» писало о гигантских сосульках, свисающих с крыши дома № 10 на улице Мира. Его включили в перечень адресов, которым будет уделено особое внимание.