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Общество | В Пензе автовладельцы не хотят убирать машины для очистки дворов

12.01.2019|15:50
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В субботу, 12 января, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил, как дорожные службы и управляющие компании справились с последствиями снегопада.

Одной из проблем, мешающей убирать снег из дворов с помощью спецтехники, стал личный транспорт, который автовладельцы бросают на длительное время, не реагируя на просьбы убрать машины.

Мэр отметил, что не вывезенный вовремя снег весной начнет активно таять и из-за этого будет повреждаться асфальт.

«Во время обхода комиссия проконтролировала и результаты мероприятий по ликвидации с крыш наледи и сосулек. Особые нарекания вызвало состояние кровли бывшего общежития по улице Беляева, 41», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.

По итогам осмотра Виктор Кувайцев поручил очистить крыши, а также активно вывозить снег как с магистралей, так и с территорий социально значимых объектов и торговых центров.

«По количеству очищенных дорог, тротуаров, дворов и вывезенного снега видно, что в городе проведена масштабная работа. С первых чисел января МУП «Пензадормост» вывез более 40 тысяч кубометров снежных масс. Судя по темпам, за пять-шесть дней мы в большей части приведем объекты улично-дорожной сети в нормативное состояние», - резюмировал он.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|12.01.2019 16:11|

Куча оправданий из-за недоработок коммунальщиков. То яйца мешают,то условия не те.

Гость|12.01.2019 16:14|

где 13 гимназия нет машин на дороах в сторону дворов,дороги не чищены,хватит писать чушь,дворы и дороги все в снегу,нечищеные с 30 декабря,нет хозяина в городе и руководителя мупов.разогнать всех таких работников.

Гость|12.01.2019 16:15|

пока еще не справились.о чем писать.работа на 1.

Гость|12.01.2019 16:17|

Они же сами "заставляют" эти машины покупать, кредиты льготные дают и т.д. Чтобы потом налогами, штрафами, бензином, ремонтом ободрать как липку. А теперь еще их куда то и девать надо.

Гость|12.01.2019 16:20|

бла бла бла

Гость|12.01.2019 16:26|

Засыпай снегом из ковша трактора эти жоповозки!

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