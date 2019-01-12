12.01.2019 | 15:50

В субботу, 12 января, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил, как дорожные службы и управляющие компании справились с последствиями снегопада.

Одной из проблем, мешающей убирать снег из дворов с помощью спецтехники, стал личный транспорт, который автовладельцы бросают на длительное время, не реагируя на просьбы убрать машины.

Мэр отметил, что не вывезенный вовремя снег весной начнет активно таять и из-за этого будет повреждаться асфальт.

«Во время обхода комиссия проконтролировала и результаты мероприятий по ликвидации с крыш наледи и сосулек. Особые нарекания вызвало состояние кровли бывшего общежития по улице Беляева, 41», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.

По итогам осмотра Виктор Кувайцев поручил очистить крыши, а также активно вывозить снег как с магистралей, так и с территорий социально значимых объектов и торговых центров.

«По количеству очищенных дорог, тротуаров, дворов и вывезенного снега видно, что в городе проведена масштабная работа. С первых чисел января МУП «Пензадормост» вывез более 40 тысяч кубометров снежных масс. Судя по темпам, за пять-шесть дней мы в большей части приведем объекты улично-дорожной сети в нормативное состояние», - резюмировал он.