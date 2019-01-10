10.01.2019 | 09:26

В среду, 9 января, сотрудники администраций районов Пензы провели обход, чтобы проконтролировать, как управляющие компании и ТСЖ ликвидируют на крышах домов сосульки. Соответствующее распоряжение дал мэр города Виктор Кувайцев.

В Железнодорожном районе очищены кровли домов от снега и льда на улицах Бакунина, Герцена, Дзержинского, Октябрьской, Каракозова, Луначарского, Медицинской, Чаадаева, Чехова, Лесозащитной, Измайлова, Павлушкина, в Жемчужном проезде.

Не справились с работой МУП Железнодорожного района, АО «Жилфонд Железнодорожного района», УК «Экодом», МУП «Жилье-22 по ОЖФ». Всего управляющим компаниям района выдано 32 предписания по устранению недостатков.

В Ленинском районе ООО «Обслуживание жилого фонда» очищены кровли домов № 27, 29, 31, 35, 41, 43 на улице Вяземского, № 12а, 14а, 24 на проспекте Победы, № 12, 14, 16, 18 на улице Островского.

Также сколоты наледи с крыш многоквартирных домов на Дзержинского, 3, Ворошилова 3, Коммунистической, 35.

«В числе тех, кто недобросовестно относится к обеспечению безопасности жителей, было названо ОАО «Жилье-23 по ОЖФ»: сосульки не убраны на домах по Кулакова, 10, 14а, Новый Кавказ, 6, Карпинского, 36, а также УК «Лев» (ул. Ставского, 29).

В Первомайском районе нарекания у сотрудников администрации района вызвало состояние домов, обслуживаемых УК «Вера» и ООО «Уютный дом».

Оперативно приняли меры по сбиванию льда управляющие компании «Западная», «Центр плюс», МУП «Жилье-17», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.