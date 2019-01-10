Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|10 янв 2019|10:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  76.91  |  $  67.08

Общество | В Пензе коммунальщики оперативно сбили сосульки с крыш домов

10.01.2019|09:26
Печать

В среду, 9 января, сотрудники администраций районов Пензы провели обход, чтобы проконтролировать, как управляющие компании и ТСЖ ликвидируют на крышах домов сосульки. Соответствующее распоряжение дал мэр города Виктор Кувайцев.

В Железнодорожном районе очищены кровли домов от снега и льда на улицах Бакунина, Герцена, Дзержинского, Октябрьской, Каракозова, Луначарского, Медицинской, Чаадаева, Чехова, Лесозащитной, Измайлова, Павлушкина, в Жемчужном проезде.

Не справились с работой МУП Железнодорожного района, АО «Жилфонд Железнодорожного района», УК «Экодом», МУП «Жилье-22 по ОЖФ». Всего управляющим компаниям района выдано 32 предписания по устранению недостатков.

В Ленинском районе ООО «Обслуживание жилого фонда» очищены кровли домов № 27, 29, 31, 35, 41, 43 на улице Вяземского, № 12а, 14а, 24 на проспекте Победы, № 12, 14, 16, 18 на улице Островского.

Также сколоты наледи с крыш многоквартирных домов на Дзержинского, 3, Ворошилова 3, Коммунистической, 35.

«В числе тех, кто недобросовестно относится к обеспечению безопасности жителей, было названо ОАО «Жилье-23 по ОЖФ»: сосульки не убраны на домах по Кулакова, 10, 14а, Новый Кавказ, 6, Карпинского, 36, а также УК «Лев» (ул. Ставского, 29).

В Первомайском районе нарекания у сотрудников администрации района вызвало состояние домов, обслуживаемых УК «Вера» и ООО «Уютный дом».

Оперативно приняли меры по сбиванию льда управляющие компании «Западная», «Центр плюс», МУП «Жилье-17», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Гость|10.01.2019 09:52|

Отсосулились.

Гость|10.01.2019 09:56|

Ну что тут можно сказать- пензенские коммунальщики самые коммунальные в мире!!! А дороги почистили?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 