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Общество | В правительстве области обсудили судьбу разрушающихся домов в Заре

10.01.2019|10:01
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В среду, 9 января, заместитель председателя правительства области Дмитрий Семенов провел заседание межведомственной комиссии, созданной по просьбе жителей домов № 110, 112, 114 и 115 на улице Новоселов в пензенском микрорайоне Заря.

Комиссия рассмотрела 11 заявлений, в которых граждане просят признать их квартиры непригодными для проживания.

Первые дома на улице Новоселов были построены по программе переселения из аварийного жилья застройщиком ООО «Сурский квартал». В квартирах и в стенах домов через некоторое время после постройки появились трещины. Жильцы отметили и другие проблемы, обнаруженные после заселения.

Сейчас компания-застройщик находится в процессе банкротства. По факту недобросовестного строительства возбуждено уголовное дело.

На здания имеется гарантия сроком на 5 лет со дня введения в эксплуатацию. Заказчиком строительства является Управление капитального строительства Пензы, которое неоднократно направляло претензии и предписания. Однако в связи с процедурой банкротства понудить «Сурский квартал» к устранению дефектов не представилось возможным.

Суд удовлетворил заявление о включении в реестр требований кредиторов застройщика выплаты компенсации за некачественно выполненные работы.

«Кроме того, «Сурский квартал» самостоятельно инициировал иски к субподрядчикам, возводившим дома. В отношении дома № 115 на улице Новоселов исковые требования удовлетворены судом. После вступления решения в законную силу исполнительный лист будет направлен судебным приставам на принудительное исполнение. Иски в отношении остальных жилых домов находятся на стадии рассмотрения», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На заседании комиссии Дмитрий Семенов предложил назначить дополнительное обследование жилых помещений.

«Это будет инструментальное обследование по всем заявленным квартирам», - уточнил зампред правительства.

После дополнительного исследования будет принято дальнейшее решение.

Источник — фото: pnzreg.ru
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Гость|10.01.2019 10:31|

Поржали втихаря над лохами, да и разошлись..

Гость|10.01.2019 10:39|

улыбнуло. «Сурский квартал» самостоятельно инициировал иски к субподрядчикам, возводившим дома... этих субподрядчиков давно нет и они об этом хорошо знают

Гость|10.01.2019 10:39|

Протянут до 5 лет и пошлю всех на Х...

Гость|10.01.2019 10:41|

Кто сядет за этот беспредел ? Кто нажился на не качественном строительстве ? Кто уедет лет на пять или шесть в Магадан ? Кто эта тварь ?

Гость|10.01.2019 10:43|

Гость писал(a):

Кто сядет за этот беспредел ?
В идеале, кто получал премии и грамоты (ну и те кого они сдадут-расколются), но по факту ни кто не сядет.

Гость|10.01.2019 10:43|

Магомед всех купит,Магомед всех переживёт.

Гость|10.01.2019 10:47|

Сейчас уместен был бы инцидент с газом, это могло бы решить многие проблемы...

Имя: Гость
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