10.01.2019 | 10:01

В среду, 9 января, заместитель председателя правительства области Дмитрий Семенов провел заседание межведомственной комиссии, созданной по просьбе жителей домов № 110, 112, 114 и 115 на улице Новоселов в пензенском микрорайоне Заря.

Комиссия рассмотрела 11 заявлений, в которых граждане просят признать их квартиры непригодными для проживания.

Первые дома на улице Новоселов были построены по программе переселения из аварийного жилья застройщиком ООО «Сурский квартал». В квартирах и в стенах домов через некоторое время после постройки появились трещины. Жильцы отметили и другие проблемы, обнаруженные после заселения.

Сейчас компания-застройщик находится в процессе банкротства. По факту недобросовестного строительства возбуждено уголовное дело.

На здания имеется гарантия сроком на 5 лет со дня введения в эксплуатацию. Заказчиком строительства является Управление капитального строительства Пензы, которое неоднократно направляло претензии и предписания. Однако в связи с процедурой банкротства понудить «Сурский квартал» к устранению дефектов не представилось возможным.

Суд удовлетворил заявление о включении в реестр требований кредиторов застройщика выплаты компенсации за некачественно выполненные работы.

«Кроме того, «Сурский квартал» самостоятельно инициировал иски к субподрядчикам, возводившим дома. В отношении дома № 115 на улице Новоселов исковые требования удовлетворены судом. После вступления решения в законную силу исполнительный лист будет направлен судебным приставам на принудительное исполнение. Иски в отношении остальных жилых домов находятся на стадии рассмотрения», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На заседании комиссии Дмитрий Семенов предложил назначить дополнительное обследование жилых помещений.

«Это будет инструментальное обследование по всем заявленным квартирам», - уточнил зампред правительства.

После дополнительного исследования будет принято дальнейшее решение.