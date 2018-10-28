Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|28 окт 2018|10:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Ливень |
0oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  74.67  |  $  65.63
 

Криминал | Возбуждено уголовное дело по факту некачественного строительства в Заре

28.10.2018|09:48
Печать

В Пензе региональным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, - по факту строительства жилых домов ненадлежащего качества в Заре.

В новые дома переселяли граждан из аварийного и ветхого жилья. В результате неравномерной осадки фундаментов в фундаментных блоках и несущих конструкциях появились трещины.

Следователи выясняют, на каком этапе строительства были допущены нарушения, ими изъята проектная и техническая документация.

«В январе 2015 года между Департаментом ЖКХ города Пензы и ООО «Сурский квартал» был заключен муниципальный контракт на полный комплекс работ по строительству многоквартирных жилых домов. Впоследствии права муниципального заказчика перешли к МКУ «Управление капитального строительства города Пензы». В рамках контракта ООО «Сурский квартал» заключило договоры субподряда с организациями, которые выполнили строительство восьми жилых домов на улицах Новоселов и Сюзюмова в Пензе», - пояснила старший помощник руководителя областного управления СК РФ Татьяна Махницкая.

После того как в новых домах появились критические дефекты, жильцов нескольких из них было решено переселить. Дефектами в новостройках заинтересовалась прокуратура.

Эксперты из строительного университета посмотрели восемь первых домов, построенных в Заре по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Больше всего проблем в доме № 110.

В ближайшее время специалисты собираются провести изучение грунта. Фундамент уже обследовали и серьезных недостатков не обнаружили. Рассматривают и другие причины, почему дом трещит по швам.

«Продольные стены нагружены, на них опираются плиты перекрытия. Торцевые, поперечные стены не нагружены. В результате получается, что когда давит на продольные стены, то происходит искажение плоскости и как бы откалывает», - объяснил заведующий кафедрой ПГУАС Николай Ласьков.

0
0
0
0
 
Гость|28.10.2018 10:04|

Война скоро. Надо в рай готовиться, а они о ерунде всякой беспокоятся.

Гость|28.10.2018 10:05|

Мож и возьмут кого за попу? Хотя вряд ли..

Гость|28.10.2018 10:06|

Строят ляп-тяп дома,но кто то же их принимает перед сдачей в эксплуатацию?

Гость|28.10.2018 10:06|

penzainform.ru писал(a):

В результате получается, что когда давит на продольные стены, то происходит искажение плоскости и как бы откалывает», - объяснил заведующий кафедрой ПГУАС Николай Ласьков.
Чего "как бы"??? Зав.кафедрой, профессор?

Гость|28.10.2018 10:07|

Непоняно пока что и сколько украли. Особливо в доме № 110. Ну, надеюсь, разберутся.

Гость|28.10.2018 10:08|

Гость писал(a):

В результате получается, что когда давит на продольные стены, то происходит искажение плоскости и как бы откалывает», - объяснил заведующий кафедрой ПГУАС Николай Ласьков.

Чего "как бы"??? Зав.кафедрой, профессор?

Это он как бы для малограмотных...

Гость|28.10.2018 10:09|

Следователи из прокуратуры ходят у нас регулярно

Гость|28.10.2018 10:10|

Магомеда с Витей пора на нары отправлять.

Гость|28.10.2018 10:12|

28,10,2018 в 15-00 сход в Заре у последнего подъезда 110 дома по ул.Новосёлов.

Гость|28.10.2018 10:15|

Гость писал(a):

Мож и возьмут кого за попу? Хотя вряд ли..
Если поступят так же как с Веней и Пашковым то нах такие уголовные дела!

Гость|28.10.2018 10:18|

Неужели признали, наконец то! А то все кривизна земли во всем виновата была)))

Гость|28.10.2018 10:24|

быдло-жилье никогда небудет качественным

Гость|28.10.2018 10:34|

Что очко сжимается мага?

Гость|28.10.2018 10:34|

Гость писал(a):

8,10,2018 в 15-00 сход в Заре у последнего подъезда 110 дома по ул.Новосёлов
Достал уже сходами. Одна болтовня чуханская.

Гость|28.10.2018 10:39|

Гость писал(a):

Непоняно пока что и сколько украли.
Украли жилье в надежное жильё в городе.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 