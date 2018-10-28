28.10.2018 | 09:48

В Пензе региональным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, - по факту строительства жилых домов ненадлежащего качества в Заре.

В новые дома переселяли граждан из аварийного и ветхого жилья. В результате неравномерной осадки фундаментов в фундаментных блоках и несущих конструкциях появились трещины.

Следователи выясняют, на каком этапе строительства были допущены нарушения, ими изъята проектная и техническая документация.

«В январе 2015 года между Департаментом ЖКХ города Пензы и ООО «Сурский квартал» был заключен муниципальный контракт на полный комплекс работ по строительству многоквартирных жилых домов. Впоследствии права муниципального заказчика перешли к МКУ «Управление капитального строительства города Пензы». В рамках контракта ООО «Сурский квартал» заключило договоры субподряда с организациями, которые выполнили строительство восьми жилых домов на улицах Новоселов и Сюзюмова в Пензе», - пояснила старший помощник руководителя областного управления СК РФ Татьяна Махницкая.

После того как в новых домах появились критические дефекты, жильцов нескольких из них было решено переселить. Дефектами в новостройках заинтересовалась прокуратура.

Эксперты из строительного университета посмотрели восемь первых домов, построенных в Заре по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Больше всего проблем в доме № 110.

В ближайшее время специалисты собираются провести изучение грунта. Фундамент уже обследовали и серьезных недостатков не обнаружили. Рассматривают и другие причины, почему дом трещит по швам.

«Продольные стены нагружены, на них опираются плиты перекрытия. Торцевые, поперечные стены не нагружены. В результате получается, что когда давит на продольные стены, то происходит искажение плоскости и как бы откалывает», - объяснил заведующий кафедрой ПГУАС Николай Ласьков.