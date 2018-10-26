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Общество | Для пензенских осужденных сшили свитера и шапки более чем на 2 млн

26.10.2018|16:42
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Осужденные колонии № 8 выполнили заказ на пошив свитеров и головных уборов для тех, кто отбывает наказание в исправительных учреждениях Пензенской области.

Государственный контракт на общую сумму более двух миллионов рублей был исполнен за полтора месяца. За это время заключенные выпустили свыше двух с половиной тысяч изделий.

«В учреждении функционируют два швейных цеха, которые полностью оснащены необходимым оборудованием», - привели в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области слова начальника отдела маркетинга Александра Чудайкина.

Аналогичные работы ведутся и в других колониях региона. Так, в ИК-1 изготовили более девяти тысяч пар носков для осужденных: около шести тысяч хлопчатобумажных и свыше трех тысяч полушерстяных.

В ИК-5 шьют мужские рабочие сапоги, ИК-1 заключила контракт на пошив трикотажа почти на полтора миллиона рублей. В самой ИК-8 также выпускают спецодежду - зимние костюмы «Буран» для работы в тяжелых погодных условиях и летние костюмы «Легион».

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