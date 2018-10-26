26.10.2018 | 16:42

Осужденные колонии № 8 выполнили заказ на пошив свитеров и головных уборов для тех, кто отбывает наказание в исправительных учреждениях Пензенской области.

Государственный контракт на общую сумму более двух миллионов рублей был исполнен за полтора месяца. За это время заключенные выпустили свыше двух с половиной тысяч изделий.

«В учреждении функционируют два швейных цеха, которые полностью оснащены необходимым оборудованием», - привели в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области слова начальника отдела маркетинга Александра Чудайкина.

Аналогичные работы ведутся и в других колониях региона. Так, в ИК-1 изготовили более девяти тысяч пар носков для осужденных: около шести тысяч хлопчатобумажных и свыше трех тысяч полушерстяных.

В ИК-5 шьют мужские рабочие сапоги, ИК-1 заключила контракт на пошив трикотажа почти на полтора миллиона рублей. В самой ИК-8 также выпускают спецодежду - зимние костюмы «Буран» для работы в тяжелых погодных условиях и летние костюмы «Легион».