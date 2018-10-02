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Общество | Пензенская колония получила заказ на пошив трикотажа почти на 1,5 млн рублей

02.10.2018|12:29
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В Пензе исправительная колония № 1 заключила государственный контракт на пошив трикотажа на сумму 1 млн 478 тысяч 300 рублей. Осужденным предстоит изготовить белье, майки и другие вещи.

Учреждение также выпускает изделия для спецконтингента, форменное обмундирование, специализированную одежду для сторонних заказчиков и мягкий инвентарь. В настоящее время швейный цех полностью загружен работой.

«Всего в исправительных учреждениях области созданы и функционируют шесть центров трудовой адаптации осужденных и одна лечебно-производственная мастерская», - сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Пензенской области.

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Гость|02.10.2018 12:48|

Круговорот бабла во ФСИН. Заказали у себя для себя.

Гость|02.10.2018 12:49|

Согласно 44-ФЗ учреждения УИс имеют 15% реверса бабла с контракта. ФСИН заказал трикотаж у учреждения ФСИН. Куда же 15%? Вот так, робятки!

Имя: Гость
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