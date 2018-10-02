02.10.2018 | 12:29

В Пензе исправительная колония № 1 заключила государственный контракт на пошив трикотажа на сумму 1 млн 478 тысяч 300 рублей. Осужденным предстоит изготовить белье, майки и другие вещи.

Учреждение также выпускает изделия для спецконтингента, форменное обмундирование, специализированную одежду для сторонних заказчиков и мягкий инвентарь. В настоящее время швейный цех полностью загружен работой.

«Всего в исправительных учреждениях области созданы и функционируют шесть центров трудовой адаптации осужденных и одна лечебно-производственная мастерская», - сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Пензенской области.