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Экономика | В колонии № 5 осужденные осваивают работу сапожника

19.10.2018|10:25
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В исправительных учреждениях Пензенской области расширяется ассортимент продукции, которую производят осужденные.

Так, в исправительной колонии № 5, расположенной в Пензе, начался пошив мужских рабочих сапог. На производстве спецобуви занято около восьми человек. Сейчас уже изготавливается первая партия заготовок для этой обуви.

В лечебно-исправительном учреждении № 6 (Сердобск) производятся металлические ограждения для Бековской центральной районной больницы. Договор заключен на сумму более одного миллиона рублей.

«Сотрудничество УФСИН с органами местного самоуправления области и министерством здравоохранения также позволяет получать серьезные контракты на изготовление ПВХ-конструкций, швейной продукции», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

В августе-сентябре в Пензенской области было дополнительно создано 51 рабочее место для осужденных. В исправительных колониях региона имеется семь центров, в которых заключенные занимаются швейным и деревообрабатывающим производством, переработкой сельхозпродукции, изготавливают металлические изделия.

Так, ИК-1 заключила контракт на пошив трикотажа почти на полтора миллиона рублей, колония № 7 - на изготовление сетки-рабицы. В исправительной колонии № 8 шьют спецодежду - зимние костюмы «Буран» для работы в тяжелых погодных условиях и летние костюмы «Легион».

Источник — фото Pixabay.com
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